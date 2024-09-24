Рейтинг@Mail.ru
Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:24 24.09.2024 (обновлено: 16:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zoopark-1974454103.html
Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк
Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк - РИА Новости, 24.09.2024
Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк
Лев Тигран переехал из Старооскольского зоопарка в Калининградский, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:24
2024-09-24T16:46
хорошие новости
анапа
калининградский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974453689_0:535:960:1075_1920x0_80_0_0_2233dcf26f5b42437efaaeea4e9abe90.jpg
КАЛИНИНГРАД, 24 сен — РИА Новости. Лев Тигран переехал из Старооскольского зоопарка в Калининградский, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. &quot;Перевезли Тиграна из зоопарка Старого Оскола. Здесь у нас львица Лея, которая родилась у пары львов — Бонифация и Тиссы. Она — единственный детеныш, который прожил всю жизнь с родителями, и когда родители от старости ушли, Лея осталась одна. Для нее это не самая благополучная история, она всю жизнь прожила в семье, а львы социальные животные, не одиночки. Мы воспользовались возможностью, и к нам приехал Тигран&quot;, — сказали в пресс-службе.Собеседница агентства добавила, что у Тиграна непростая судьба. По рассказам сотрудников зоопарка Старого Оскола, его когда-то в младенчестве отобрали у уличных фотографов в Анапе. Потом льва передали в частный зверинец, откуда после жалоб зоозащитников и прокурорской проверки его перевезли в Старооскольский зоопарк. Но и там оказались две полноценные пары хороших львов, которые третьего не примут. В итоге Тигран оказался снова в одиночестве. Точная дата рождения льва неизвестна. Известно, что появился на свет он в 2016 году. Ему исполнилось или должно исполниться восемь лет. Для Тиграна специально объединили два вольера, и впервые у него будет жилплощадь почти в гектар с разными укрытиями, навесами, площадками, в том числе для купания, а также гора песка. "Дорогу Тигран перенес хорошо. Ел, пил. Проведено полноценное обследование. Результаты анализов будут чуть позже, но глаза хорошие — их очень тщательно проверяли, анализ крови взяли, рентген, УЗИ. Немножечко жирочек у него. Вес 242 килограмма. И три метра длиной. Все наши коллеги прямо ахнули. У нас никогда не было такого крупного хищника. Любимая еда — говядина на косточке. Семь килограммов он получает, аппетит хороший. Отсыпается сейчас в своем вольере. Двадцать один день у него карантин", — уточнили в пресс-службе.После этого начнется серьезная и сложная техническая работа по объединению двух животных. Это непросто — два возрастных хищника жили долго в одиночестве, и у каждого свои привычки. Сложности добавляет и то, что Тигран вообще никогда не видел львиц и других львов. Но в зоопарке отметили, что "у киперов в этом плане очень большой опыт".
https://ria.ru/20240802/dikobraz-1963635076.html
https://ria.ru/20240920/kapibary-1973927545.html
https://ria.ru/20240519/lvyata-1947011146.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974453689_0:445:960:1165_1920x0_80_0_0_c9e691e149afd954a91873630891a685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, калининградский зоопарк, общество
Хорошие новости, Анапа, Калининградский зоопарк, Общество
Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк

Лев Тигран из Старого Оскола переехал в Калининград, где его ждет львица Лея

© Фото : Калининградский зоопаркАфриканский лев по кличке Тигран
Африканский лев по кличке Тигран - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Калининградский зоопарк
Африканский лев по кличке Тигран
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 24 сен — РИА Новости. Лев Тигран переехал из Старооскольского зоопарка в Калининградский, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
«

"Перевезли Тиграна из зоопарка Старого Оскола. Здесь у нас львица Лея, которая родилась у пары львов — Бонифация и Тиссы. Она — единственный детеныш, который прожил всю жизнь с родителями, и когда родители от старости ушли, Лея осталась одна. Для нее это не самая благополучная история, она всю жизнь прожила в семье, а львы социальные животные, не одиночки. Мы воспользовались возможностью, и к нам приехал Тигран", — сказали в пресс-службе.

Дикобраз, сбежавший из курорта Охта Парк - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза
2 августа, 11:46
Собеседница агентства добавила, что у Тиграна непростая судьба. По рассказам сотрудников зоопарка Старого Оскола, его когда-то в младенчестве отобрали у уличных фотографов в Анапе. Потом льва передали в частный зверинец, откуда после жалоб зоозащитников и прокурорской проверки его перевезли в Старооскольский зоопарк. Но и там оказались две полноценные пары хороших львов, которые третьего не примут. В итоге Тигран оказался снова в одиночестве.
Точная дата рождения льва неизвестна. Известно, что появился на свет он в 2016 году. Ему исполнилось или должно исполниться восемь лет.
Для Тиграна специально объединили два вольера, и впервые у него будет жилплощадь почти в гектар с разными укрытиями, навесами, площадками, в том числе для купания, а также гора песка.
Обновленный вольер для капибар - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер
20 сентября, 21:09
"Дорогу Тигран перенес хорошо. Ел, пил. Проведено полноценное обследование. Результаты анализов будут чуть позже, но глаза хорошие — их очень тщательно проверяли, анализ крови взяли, рентген, УЗИ. Немножечко жирочек у него. Вес 242 килограмма. И три метра длиной. Все наши коллеги прямо ахнули. У нас никогда не было такого крупного хищника. Любимая еда — говядина на косточке. Семь килограммов он получает, аппетит хороший. Отсыпается сейчас в своем вольере. Двадцать один день у него карантин", — уточнили в пресс-службе.
После этого начнется серьезная и сложная техническая работа по объединению двух животных. Это непросто — два возрастных хищника жили долго в одиночестве, и у каждого свои привычки. Сложности добавляет и то, что Тигран вообще никогда не видел львиц и других львов. Но в зоопарке отметили, что "у киперов в этом плане очень большой опыт".
Львята, родившиеся в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В сафари-парке "Тайган" родились пять львят
19 мая, 14:34
 
Хорошие новостиАнапаКалининградский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала