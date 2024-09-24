https://ria.ru/20240924/zoopark-1974454103.html

Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк

Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк - РИА Новости, 24.09.2024

Лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переехал в Калининградский зоопарк

Лев Тигран переехал из Старооскольского зоопарка в Калининградский, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:24

2024-09-24T16:24

2024-09-24T16:46

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КАЛИНИНГРАД, 24 сен — РИА Новости. Лев Тигран переехал из Старооскольского зоопарка в Калининградский, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Перевезли Тиграна из зоопарка Старого Оскола. Здесь у нас львица Лея, которая родилась у пары львов — Бонифация и Тиссы. Она — единственный детеныш, который прожил всю жизнь с родителями, и когда родители от старости ушли, Лея осталась одна. Для нее это не самая благополучная история, она всю жизнь прожила в семье, а львы социальные животные, не одиночки. Мы воспользовались возможностью, и к нам приехал Тигран", — сказали в пресс-службе.Собеседница агентства добавила, что у Тиграна непростая судьба. По рассказам сотрудников зоопарка Старого Оскола, его когда-то в младенчестве отобрали у уличных фотографов в Анапе. Потом льва передали в частный зверинец, откуда после жалоб зоозащитников и прокурорской проверки его перевезли в Старооскольский зоопарк. Но и там оказались две полноценные пары хороших львов, которые третьего не примут. В итоге Тигран оказался снова в одиночестве. Точная дата рождения льва неизвестна. Известно, что появился на свет он в 2016 году. Ему исполнилось или должно исполниться восемь лет. Для Тиграна специально объединили два вольера, и впервые у него будет жилплощадь почти в гектар с разными укрытиями, навесами, площадками, в том числе для купания, а также гора песка. "Дорогу Тигран перенес хорошо. Ел, пил. Проведено полноценное обследование. Результаты анализов будут чуть позже, но глаза хорошие — их очень тщательно проверяли, анализ крови взяли, рентген, УЗИ. Немножечко жирочек у него. Вес 242 килограмма. И три метра длиной. Все наши коллеги прямо ахнули. У нас никогда не было такого крупного хищника. Любимая еда — говядина на косточке. Семь килограммов он получает, аппетит хороший. Отсыпается сейчас в своем вольере. Двадцать один день у него карантин", — уточнили в пресс-службе.После этого начнется серьезная и сложная техническая работа по объединению двух животных. Это непросто — два возрастных хищника жили долго в одиночестве, и у каждого свои привычки. Сложности добавляет и то, что Тигран вообще никогда не видел львиц и других львов. Но в зоопарке отметили, что "у киперов в этом плане очень большой опыт".

https://ria.ru/20240802/dikobraz-1963635076.html

https://ria.ru/20240920/kapibary-1973927545.html

https://ria.ru/20240519/lvyata-1947011146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, калининградский зоопарк, общество