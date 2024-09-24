https://ria.ru/20240924/zhivotnye-1974440285.html

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за плохое содержание животных

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за плохое содержание животных - РИА Новости, 24.09.2024

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за плохое содержание животных

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:19

2024-09-24T15:19

2024-09-24T15:50

общество

госдума рф

россия

московская областная дума

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях."Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта.Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей.Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль в области обращения с животными.

https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, россия, московская областная дума