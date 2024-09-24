https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974512443.html

Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией

Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией - РИА Новости, 24.09.2024

Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией

Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T23:42

2024-09-24T23:42

2024-09-24T23:55

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине."Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру", — сказал он, не уточнив, какие действия он имел в виду.Зеленский также раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.Зеленский также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Помимо этого, он пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе урегулирования."Мы должны подготовить второй саммит мира для окончания конфликта", — добавил Зеленский.Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что его инициатива будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Он добавил, что план не содержит уступок России.Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, инициатива предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что инициатива содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.

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https://ria.ru/20240924/borrel-1974342644.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974468095.html

https://ria.ru/20240924/zelenskij-1974456616.html

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