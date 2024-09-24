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Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 24.09.2024 (обновлено: 23:55 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974512443.html
Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией
Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией - РИА Новости, 24.09.2024
Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией
Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:42
2024-09-24T23:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
в мире
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине."Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. &lt;...&gt; Россию можно только принудить к миру", — сказал он, не уточнив, какие действия он имел в виду.Зеленский также раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.Зеленский также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Помимо этого, он пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе урегулирования."Мы должны подготовить второй саммит мира для окончания конфликта", — добавил Зеленский.Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что его инициатива будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Он добавил, что план не содержит уступок России.Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, инициатива предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что инициатива содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240924/bayden-1974505672.html
https://ria.ru/20240924/borrel-1974342644.html
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россия, украина, сша, в мире, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, джо байден, оон
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Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией

Зеленский выступил на заседании СБ ООН против проведения переговоров с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.
«
"Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру", — сказал он, не уточнив, какие действия он имел в виду.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России
Вчера, 21:40
Зеленский также раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
Зеленский также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Помимо этого, он пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе урегулирования.
«
"Мы должны подготовить второй саммит мира для окончания конфликта", — добавил Зеленский.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7
Вчера, 03:46
Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что его инициатива будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Он добавил, что план не содержит уступок России.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования
Вчера, 17:14
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, инициатива предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что инициатива содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Зеленский пока не встретился с Трампом, сообщили СМИ
Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНДжо БайденООН
 
 
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