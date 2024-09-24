Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией
Зеленский выступил на заседании СБ ООН против проведения переговоров с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.
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"Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру", — сказал он, не уточнив, какие действия он имел в виду.
Зеленский также раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
Зеленский также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Помимо этого, он пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе урегулирования.
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"Мы должны подготовить второй саммит мира для окончания конфликта", — добавил Зеленский.
Ранее во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что его инициатива будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Он добавил, что план не содержит уступок России.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, инициатива предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что инициатива содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.