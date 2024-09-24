ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ
ВС России поразили завод по обслуживанию двигателей боевой авиации ВСУ
© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
Кроме того, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.
Также российские войска ударили по скоплениям украинских войск и военной техники в 149 районах.
Средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен".
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.
* Террористическая организация, запрещенная в России.