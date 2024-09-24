https://ria.ru/20240924/zavod-1974403949.html

ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024

ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:27

2024-09-24T12:27

2024-09-24T12:51

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Кроме того, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.Также российские войска ударили по скоплениям украинских войск и военной техники в 149 районах. Средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность