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ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 24.09.2024 (обновлено: 12:51 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zavod-1974403949.html
ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ
ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ
Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:27
2024-09-24T12:51
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Кроме того, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.Также российские войска ударили по скоплениям украинских войск и военной техники в 149 районах. Средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

ВС России поразили завод по обслуживанию двигателей боевой авиации ВСУ

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
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Кроме того, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.
Также российские войска ударили по скоплениям украинских войск и военной техники в 149 районах.
Средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен".

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
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