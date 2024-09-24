https://ria.ru/20240924/zapusk-1974439841.html

"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе

"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе - РИА Новости, 24.09.2024

"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе

При запуске беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, созданный компанией "СофтТелематика" (входит в концерн... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:01

2024-09-24T16:01

2024-09-24T16:01

технологии

авто

транспорт

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e27e077513fbc27cef5ddadb3dca103.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. При запуске беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, созданный компанией "СофтТелематика" (входит в концерн "Телематика"); он обеспечивает круглосуточный контроль за движением всех беспилотников в режиме реального времени, сообщается на сайте министерства транспорта Российской Федерации.Цифровой двойник – это высокоточная цифровая карта дороги и ее инфраструктуры, взаимодействующая с автономным транспортом. Она включает центр управления, который собирает данные о состоянии дороги в реальном времени и подключается к интеллектуальной системе управления дорожным движением. Это позволяет системе управления беспилотных грузовиков получать актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях на трассе, говорится в сообщении."Подключение к цифровому двойнику позволяет беспилотному автомобилю получать данные от "умной" дороги и "видеть" любые события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля, дальность которых ограничена физической зоной видимости. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали. Такое взаимодействие необходимо для безопасного движения и увеличения скорости движения ВАТС, что в результате окажет положительное влияние на экономическую эффективность коммерческих беспилотных грузовых перевозок", – отметил генеральный директор "СофтТелематики" Дмитрий Казаринов на форуме "Цифровая транспортация", его слова приводит пресс-служба компании.

https://ria.ru/20240923/trassa-1974185689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, авто, транспорт, россия, экономика