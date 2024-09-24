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"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе - РИА Новости, 24.09.2024
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16:01 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zapusk-1974439841.html
"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе
"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе - РИА Новости, 24.09.2024
"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе
При запуске беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, созданный компанией "СофтТелематика" (входит в концерн... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:01
2024-09-24T16:01
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. При запуске беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, созданный компанией "СофтТелематика" (входит в концерн "Телематика"); он обеспечивает круглосуточный контроль за движением всех беспилотников в режиме реального времени, сообщается на сайте министерства транспорта Российской Федерации.Цифровой двойник – это высокоточная цифровая карта дороги и ее инфраструктуры, взаимодействующая с автономным транспортом. Она включает центр управления, который собирает данные о состоянии дороги в реальном времени и подключается к интеллектуальной системе управления дорожным движением. Это позволяет системе управления беспилотных грузовиков получать актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях на трассе, говорится в сообщении."Подключение к цифровому двойнику позволяет беспилотному автомобилю получать данные от "умной" дороги и "видеть" любые события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля, дальность которых ограничена физической зоной видимости. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали. Такое взаимодействие необходимо для безопасного движения и увеличения скорости движения ВАТС, что в результате окажет положительное влияние на экономическую эффективность коммерческих беспилотных грузовых перевозок", – отметил генеральный директор "СофтТелематики" Дмитрий Казаринов на форуме "Цифровая транспортация", его слова приводит пресс-служба компании.
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технологии, авто, транспорт, россия, экономика
Технологии, Авто, Транспорт, Россия, Экономика

"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе

© Фото : пресс-служба концерна "Телематика""Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе
Двойника М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : пресс-служба концерна "Телематика"
"Двойника" М-11 представили при запуске беспилотного движения на трассе
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. При запуске беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, созданный компанией "СофтТелематика" (входит в концерн "Телематика"); он обеспечивает круглосуточный контроль за движением всех беспилотников в режиме реального времени, сообщается на сайте министерства транспорта Российской Федерации.
Цифровой двойник – это высокоточная цифровая карта дороги и ее инфраструктуры, взаимодействующая с автономным транспортом. Она включает центр управления, который собирает данные о состоянии дороги в реальном времени и подключается к интеллектуальной системе управления дорожным движением. Это позволяет системе управления беспилотных грузовиков получать актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях на трассе, говорится в сообщении.
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"Подключение к цифровому двойнику позволяет беспилотному автомобилю получать данные от "умной" дороги и "видеть" любые события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля, дальность которых ограничена физической зоной видимости. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали. Такое взаимодействие необходимо для безопасного движения и увеличения скорости движения ВАТС, что в результате окажет положительное влияние на экономическую эффективность коммерческих беспилотных грузовых перевозок", – отметил генеральный директор "СофтТелематики" Дмитрий Казаринов на форуме "Цифровая транспортация", его слова приводит пресс-служба компании.
 
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