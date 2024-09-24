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Житель Донецка по заданию Киева следил за автомобилями военных - РИА Новости, 24.09.2024
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07:07 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zadanie-1974354322.html
Житель Донецка по заданию Киева следил за автомобилями военных
Житель Донецка по заданию Киева следил за автомобилями военных - РИА Новости, 24.09.2024
Житель Донецка по заданию Киева следил за автомобилями военных
Житель Донецка, следивший за машинами военных, подозревается в террористической деятельности, он задержан сотрудниками УФСБ РФ по ДНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:07
2024-09-24T07:07
происшествия
россия
донецк
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Житель Донецка, следивший за машинами военных, подозревается в террористической деятельности, он задержан сотрудниками УФСБ РФ по ДНР, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Задержанный по заданию украинских спецслужб осуществлял слежку за автомобилями военнослужащих ВС России, а также получал денежное вознаграждение за совершение террористических актов вторым соучастником, который ранее был задержан УФСБ России по ДНР", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4, п. А, В (организация террористического сообщества и участие в нём) ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 30 УК Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
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происшествия, россия, донецк
Происшествия, Россия, Донецк
Житель Донецка по заданию Киева следил за автомобилями военных

Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Житель Донецка, следивший за машинами военных, подозревается в террористической деятельности, он задержан сотрудниками УФСБ РФ по ДНР, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Задержанный по заданию украинских спецслужб осуществлял слежку за автомобилями военнослужащих ВС России, а также получал денежное вознаграждение за совершение террористических актов вторым соучастником, который ранее был задержан УФСБ России по ДНР", - говорится в сообщении.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4, п. А, В (организация террористического сообщества и участие в нём) ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 30 УК Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
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