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Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке - РИА Новости, 24.09.2024
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02:03 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/yarmarka-1974336579.html
Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке
Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке - РИА Новости, 24.09.2024
Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке
Российская дипмиссия в Гаване ожидает более широкого, чем в прошлом году, присутствия российский производителей на Международной гаванской ярмарке FIHAV,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:03
2024-09-24T02:03
экономика
россия
гавана
куба
дмитрий чернышенко
виктор коронелли
рикардо кабрисас
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Российская дипмиссия в Гаване ожидает более широкого, чем в прошлом году, присутствия российский производителей на Международной гаванской ярмарке FIHAV, приглашение к участию получил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Мы ожидаем значительного и более широкого присутствия российских производителей на следующей Гаванской международной ярмарке, и могу сообщить, что сопредседатель Смешанной российско-кубинской комиссии, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко получил приглашение от кубинского вице-премьера Рикардо Кабрисаса присутствовать на открытии этой ярмарки", - заявил Коронелли. По словам посла, в рамках открытия Гаванской ярмарки, которая пройдет 4-9 ноября, должна пройти двусторонняя встреча сопредседателей Российско-Кубинской межправительственной комиссии. FIHAV - старейшая в регионе выставка промышленности и торговли, которая в этом году отмечает 40-летний юбилей. Участие в прошлогодней гаванской ярмарке приняли 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT.
https://ria.ru/20240924/smi-1974335614.html
https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html
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экономика, россия, гавана, куба, дмитрий чернышенко, виктор коронелли, рикардо кабрисас
Экономика, Россия, Гавана, Куба, Дмитрий Чернышенко, Виктор Коронелли, Рикардо Кабрисас
Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке

Посол Коронелли: Россия ожидает активного участия на Гаванской ярмарке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Российская дипмиссия в Гаване ожидает более широкого, чем в прошлом году, присутствия российский производителей на Международной гаванской ярмарке FIHAV, приглашение к участию получил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"Мы ожидаем значительного и более широкого присутствия российских производителей на следующей Гаванской международной ярмарке, и могу сообщить, что сопредседатель Смешанной российско-кубинской комиссии, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко получил приглашение от кубинского вице-премьера Рикардо Кабрисаса присутствовать на открытии этой ярмарки", - заявил Коронелли.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Санкции против российских СМИ демонстрируют деградацию США, заявил посол
01:45
По словам посла, в рамках открытия Гаванской ярмарки, которая пройдет 4-9 ноября, должна пройти двусторонняя встреча сопредседателей Российско-Кубинской межправительственной комиссии.
FIHAV - старейшая в регионе выставка промышленности и торговли, которая в этом году отмечает 40-летний юбилей. Участие в прошлогодней гаванской ярмарке приняли 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
16 сентября, 23:19
 
ЭкономикаРоссияГаванаКубаДмитрий ЧернышенкоВиктор КоронеллиРикардо Кабрисас
 
 
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