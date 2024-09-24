https://ria.ru/20240924/yarmarka-1974336579.html

Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке

Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке - РИА Новости, 24.09.2024

Посольство ожидает участие российских производителей в Гаванской ярмарке

Российская дипмиссия в Гаване ожидает более широкого, чем в прошлом году, присутствия российский производителей на Международной гаванской ярмарке FIHAV,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:03

2024-09-24T02:03

2024-09-24T02:03

экономика

россия

гавана

куба

дмитрий чернышенко

виктор коронелли

рикардо кабрисас

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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Российская дипмиссия в Гаване ожидает более широкого, чем в прошлом году, присутствия российский производителей на Международной гаванской ярмарке FIHAV, приглашение к участию получил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Мы ожидаем значительного и более широкого присутствия российских производителей на следующей Гаванской международной ярмарке, и могу сообщить, что сопредседатель Смешанной российско-кубинской комиссии, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко получил приглашение от кубинского вице-премьера Рикардо Кабрисаса присутствовать на открытии этой ярмарки", - заявил Коронелли. По словам посла, в рамках открытия Гаванской ярмарки, которая пройдет 4-9 ноября, должна пройти двусторонняя встреча сопредседателей Российско-Кубинской межправительственной комиссии. FIHAV - старейшая в регионе выставка промышленности и торговли, которая в этом году отмечает 40-летний юбилей. Участие в прошлогодней гаванской ярмарке приняли 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT.

https://ria.ru/20240924/smi-1974335614.html

https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html

россия

гавана

куба

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экономика, россия, гавана, куба, дмитрий чернышенко, виктор коронелли, рикардо кабрисас