https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html

Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО

Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО - РИА Новости, 24.09.2024

Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО

Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:26

2024-09-24T13:26

2024-09-24T14:22

политика

тюменская область

владимир якушев

владимир путин

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе."Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", — говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.Сегодня источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Якушева в ближайшее время назначат сенатором от правительства Тюменской области. При этом на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты.Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Башкирии. Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях.С 2001-го Якушев занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тюменская область, владимир якушев, владимир путин