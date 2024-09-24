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Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО - РИА Новости, 24.09.2024
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13:26 24.09.2024 (обновлено: 14:22 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html
Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО
Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО - РИА Новости, 24.09.2024
Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО
Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:26
2024-09-24T14:22
политика
тюменская область
владимир якушев
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.&quot;Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе&quot;, — говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.Сегодня источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Якушева в ближайшее время назначат сенатором от правительства Тюменской области. При этом на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты.Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Башкирии. Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях.С 2001-го Якушев занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html
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политика, тюменская область, владимир якушев, владимир путин
Политика, Тюменская область, Владимир Якушев, Владимир Путин
Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО

Путин освободил Якушева от должности полпреда в Уральском федеральном округе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.
«

"Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", — говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.

Сегодня источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Якушева в ближайшее время назначат сенатором от правительства Тюменской области. При этом на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты.
Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Башкирии. Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях.
С 2001-го Якушев занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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ПолитикаТюменская областьВладимир ЯкушевВладимир Путин
 
 
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