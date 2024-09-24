Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО
Путин освободил Якушева от должности полпреда в Уральском федеральном округе
Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.
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"Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", — говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.
Сегодня источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Якушева в ближайшее время назначат сенатором от правительства Тюменской области. При этом на заседании Совфеда в среду пройдет голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты.
Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Башкирии. Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях.
С 2001-го Якушев занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.
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