https://ria.ru/20240924/wp-1974442455.html

СМИ рассказали о провале плана Украины против России

СМИ рассказали о провале плана Украины против России - РИА Новости, 24.09.2024

СМИ рассказали о провале плана Украины против России

Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:30

2024-09-24T15:30

2024-09-24T15:30

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киев

сша

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами, сообщает The Washington Post."По словам чиновников из Белого дома и Департамента безопасности, украинская верхушка не предоставила убедительный аргумент того, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России значительно повлияют на путь Киева к победе", — говорится в материале.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240924/sholts-1974411581.html

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киев

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россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин, нато, в мире, украина, политика