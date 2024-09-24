https://ria.ru/20240924/wildberries-1974337066.html
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил, что попал туда случайно
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил, что попал туда случайно - РИА Новости, 24.09.2024
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил, что попал туда случайно
Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries заявил, что оказался там случайно и пошел на звуки стрельбы, говорится в судебных документах, которые есть в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:13
2024-09-24T02:13
2024-09-24T09:37
происшествия
москва
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries заявил, что оказался там случайно и пошел на звуки стрельбы, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый утверждал, что на месте событий оказался случайно, в торговый центр зашел беспрепятственно на звуки стрельбы, видел потерпевших, однако никаких противоправных действий не совершал", — сказано в документах. По мнению его адвоката, в деле нет данных о причастности его подзащитного к вменяемым преступлениям, а ходатайство следствия о его аресте "основано на предположениях". Он просил избрать другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Басманный суд Москвы ранее арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240923/delo-1974253651.html
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил, что попал туда случайно
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries заявил, что оказался там случайно