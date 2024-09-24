https://ria.ru/20240924/wildberries-1974335452.html
СК пока не установил всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries
СК пока не установил всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 24.09.2024
СК пока не установил всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries
Следствие установило еще не всех фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:44
2024-09-24T01:44
2024-09-24T01:44
происшествия
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россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следствие установило еще не всех фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Преступления совершенны в составе организованной группы, не все участники которой до настоящего времени установлены", - сказано в документах. Там же отмечается, что вменяемые арестованным преступления "носят осознанный характер и направлены против общественной безопасности и общественного порядка, а также против порядка управления". Кроме того, они совершены в присутствии сотрудников полиции, что свидетельствует об их "склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". Ранее Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240923/peskov-1974224883.html
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973732214.html
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
СК пока не установил всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries
Следствие установило еще не всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries