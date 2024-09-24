https://ria.ru/20240924/whatsapp-1974479807.html
WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android
WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android - РИА Новости, 24.09.2024
WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android
WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:05
2024-09-24T18:05
2024-09-24T18:05
общество
технологии
whatsapp inc.
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных, так и в групповых чатах, сообщает портал WABetaInfo. Ранее этот мессенджер вслед за Telegram добавил такую функция для пользователей устройств на iOS. "WhatsApp работает над функцией быстрой пометки всех чатов как прочитанных. Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока что функция для Android находится в разработке и сейчас доступна лишь некоторым бета-тестерам - у них в расширенном меню во вкладке "Чаты" появилась опция "прочитать все": после ее выбора все непрочитанные сообщения помечаются как прочитанные, а в чатах больше не отображается индикатор непрочитанных сообщений.
https://ria.ru/20240706/mask-1957912556.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_118:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_daee5824d3d7392f8c2087436c5b98a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, whatsapp inc., telegram
Общество, Технологии, WhatsApp Inc., Telegram
WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android
WhatsApp внедрит на Android функцию пометки всех чатов как прочитанных