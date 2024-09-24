https://ria.ru/20240924/whatsapp-1974479807.html

WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android

WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android - РИА Новости, 24.09.2024

WhatsApp внедрит функцию "прочитать всё" на Android

WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:05

2024-09-24T18:05

2024-09-24T18:05

общество

технологии

whatsapp inc.

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. WhatsApp внедрит на Android функцию "прочитать всё", с помощью которой пользователи смогут одной кнопкой помечать как прочитанные все сообщения как в личных, так и в групповых чатах, сообщает портал WABetaInfo. Ранее этот мессенджер вслед за Telegram добавил такую функция для пользователей устройств на iOS. "WhatsApp работает над функцией быстрой пометки всех чатов как прочитанных. Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока что функция для Android находится в разработке и сейчас доступна лишь некоторым бета-тестерам - у них в расширенном меню во вкладке "Чаты" появилась опция "прочитать все": после ее выбора все непрочитанные сообщения помечаются как прочитанные, а в чатах больше не отображается индикатор непрочитанных сообщений.

https://ria.ru/20240706/mask-1957912556.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, whatsapp inc., telegram