https://ria.ru/20240924/vystavka-1974477035.html

Выставка "Мир детства" проходит под знаком защиты семейных ценностей

Выставка "Мир детства" проходит под знаком защиты семейных ценностей - РИА Новости, 24.09.2024

Выставка "Мир детства" проходит под знаком защиты семейных ценностей

В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылись 29-я международная выставка "Индустрия детских товаров" - "Мир детства 2024" и 32-я международная... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:57

2024-09-24T17:57

2024-09-24T17:57

москва

экспоцентр

татьяна буцкая

мария бутина

снг

узбекистан

белоруссия

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылись 29-я международная выставка "Индустрия детских товаров" - "Мир детства 2024" и 32-я международная выставка "CJF – Детская мода-2024. Осень". Выставки проводятся "Экспоцентром" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Одним из центральных событий обеих выставок стал международный форум "Многополярный мир детских товаров и услуг. На страже семейных ценностей", в котором приняли участие не только производители детских товаров, но и депутаты Государственной Думы РФ Татьяна Буцкая и Мария Бутина, а также дипломаты из Белоруссии и Сербии, представители министерств и общественных организаций. Самую важную для всех собравшихся тему озвучила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Через поддержку семейных ценностей мы должны возродить большую индустрию, которая уже превращается в экосистему детства. Все, что окружает ребенка, все, на что родители тратят деньги – это все, что мы как взрослые должны в семье обеспечить", - сказала Буцкая. Депутат обратила внимание на важность поддержки российских производителей товаров для детства. "Мы говорим о важности детства для всего мира, для тех людей, кто разделяют сегодня нормальные, традиционные ценности, для тех людей, в семьях которых дети должны играть с развивающими игрушками, и игрушками, которые формируют правильный подход к тому, что такое "хорошо", и что такое "плохо", - уточнила Бутина. В свою очередь, генеральный директор АО "ЭКСПОЦЕНТР" Максим Фатеев рассказал, что на внешние вызовы, которые могут представлять опасность для наших детей и молодежи надо реагировать оперативно, проявляя активную профессиональную и гражданскую позиции. "Международный форум "Многополярный мир детских товаров и услуг. На страже семейных ценностей" проходит на нашей площадке впервые, и это безусловно знаковое событие для всей индустрии детских товаров. Я убежден, что его синергия с нашими международными выставками "Мир детства" и "CJF Детская мода" в настоящее время очень актуальна и позволяет объединить профессиональное сообщество, лидеров всех профильных отечественных и зарубежных ассоциаций для оперативного достижения поставленных целей и получения обратной связи от производителей детских товаров и одежды", - отметил Фатеев. Выставка "Мир детства" проводится с 1994 года и является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием в индустрии детских товаров на территории России, стран Восточной Европы и СНГ. В этом году в выставке "Мир детства" принимают участие более 500 компаний из Белоруссии, Китая, России, Турции и Узбекистана. Впервые национальную экспозицию представил Узбекистан. Региональные экспозиции представляют 12 краев и областей Российской Федерации. Экспозиция выставки "Мир детства" размещается на площади около 14 тысяч квадратных метров. Крупнейшая в СНГ выставка "CJF – Детская мода-2024. Осень" на экспозиционной площади более 6 тысяч квадратных метров представляет новые коллекции модной качественной одежды, обуви, аксессуары для детей и подростков. В рамках деловой программы обеих выставок пройдут 55 мероприятий. Выставки "Мир детства-2024" и "CJF – Детская мода-2024. Осень" открыты до 27 сентября.

https://ria.ru/20240905/territoriyabuduschego-1970445595.html

https://ria.ru/20240828/moskva-1968953077.html

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Артем Смирнов

москва, экспоцентр, татьяна буцкая, мария бутина, снг, узбекистан, белоруссия, россия