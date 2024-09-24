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США обвинили Россию в создании контента для влияния на выборы в США - РИА Новости, 24.09.2024
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02:51 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vybory-1974339205.html
США обвинили Россию в создании контента для влияния на выборы в США
США обвинили Россию в создании контента для влияния на выборы в США - РИА Новости, 24.09.2024
США обвинили Россию в создании контента для влияния на выборы в США
Разведка США, как сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного ее представителя, утверждает, что большая часть произведенного искусственным... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:51
2024-09-24T02:51
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ВАШИНГТОН, 24 - РИА Новости. Разведка США, как сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного ее представителя, утверждает, что большая часть произведенного искусственным интеллектом контента, который генерируется с целью оказать влияние на выборы в США, исходит от России, при этом Москва подобные обвинения в прошлом категорически отвергала. "Россия сгенерировала с помощью ИИ большинство контента, связанного с выборами, и делала это во всех четырех форматах - текстовом, фото, аудио и видео", - цитирует издание утверждения представителя разведки. Телеканал, ссылаясь на слова этого источника, утверждает, что эти публикации "касаются видных американских деятелей и совпадают с более широкими усилиями Москвы помочь кандидатуре экс-президента и навредить вице-президенту и Демократической партии, в том числе с помощью конспирологического нарратива". Анонимный представитель американской разведки также утверждает, в частности, что якобы "видел свидетельства того, что русские изменяли (записи - ред.) выступление вице-президента Харрис". В числе других стран, применяющих, по мнению США, подобную тактику, - Иран. Однако, как сообщил неназванный сотрудник разведки, генерируемый Тегераном контент призван очернить противника Харрис - Дональда Трампа. Источник также утверждает, что "иностранные игроки используют ИИ для того, чтобы более быстро и удобно создавать синтетический контент". Разведсообщество в США, по его словам, считает, что злонамеренное использование ИИ хотя и растет, но пока не является революционным, а использование таких возможностей ИИ уже применялась на выборах в других странах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Россия в ответ на обвинения заявляла, что не вмешивалась и не вмешивается во внутриполитические процессы США, об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974224208.html
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в мире, технологии, сша, россия, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Технологии, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
США обвинили Россию в создании контента для влияния на выборы в США

ABC: большая часть контента с ИИ для влияния на выборы в США исходит от России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги возле монумента Вашингтона
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 24 - РИА Новости. Разведка США, как сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного ее представителя, утверждает, что большая часть произведенного искусственным интеллектом контента, который генерируется с целью оказать влияние на выборы в США, исходит от России, при этом Москва подобные обвинения в прошлом категорически отвергала.
"Россия сгенерировала с помощью ИИ большинство контента, связанного с выборами, и делала это во всех четырех форматах - текстовом, фото, аудио и видео", - цитирует издание утверждения представителя разведки.
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Телеканал, ссылаясь на слова этого источника, утверждает, что эти публикации "касаются видных американских деятелей и совпадают с более широкими усилиями Москвы помочь кандидатуре экс-президента и навредить вице-президенту и Демократической партии, в том числе с помощью конспирологического нарратива". Анонимный представитель американской разведки также утверждает, в частности, что якобы "видел свидетельства того, что русские изменяли (записи - ред.) выступление вице-президента Харрис".
В числе других стран, применяющих, по мнению США, подобную тактику, - Иран. Однако, как сообщил неназванный сотрудник разведки, генерируемый Тегераном контент призван очернить противника Харрис - Дональда Трампа.
Источник также утверждает, что "иностранные игроки используют ИИ для того, чтобы более быстро и удобно создавать синтетический контент". Разведсообщество в США, по его словам, считает, что злонамеренное использование ИИ хотя и растет, но пока не является революционным, а использование таких возможностей ИИ уже применялась на выборах в других странах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Россия в ответ на обвинения заявляла, что не вмешивалась и не вмешивается во внутриполитические процессы США, об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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