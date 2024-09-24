https://ria.ru/20240924/vuchich-1974510540.html

Мир находится на грани ядерной катастрофы, заявил Вучич

Мир находится на грани ядерной катастрофы, заявил Вучич - РИА Новости, 25.09.2024

Мир находится на грани ядерной катастрофы, заявил Вучич

Мир оказался на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления на 79-й... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T22:50

2024-09-24T22:50

2024-09-25T00:20

в мире

ближний восток

украина

сербия

александр вучич

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Мир оказался на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Глава государства от имени Сербии и ее граждан выразил соболезнования родственникам погибших в конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке и Украине. Он отметил недопустимость гибели детей."Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы", — сказал Вучич.

https://ria.ru/20240906/vuchichi-1971039814.html

ближний восток

украина

сербия

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2024

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в мире, ближний восток, украина, сербия, александр вучич, оон