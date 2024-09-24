https://ria.ru/20240924/vsu-1974501280.html

Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд

Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд - РИА Новости, 24.09.2024

Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд

Уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины Федора Ярошевича* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), причастного к... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:23

2024-09-24T20:23

2024-09-24T20:35

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины Федора Ярошевича* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), причастного к ракетным ударам по Белгородской области, поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщается в картотеке инстанции."Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича* Федора Сергеевича",- сказано в карточке дела.Из картотеки следует, что Ярошевичу* вменяют четыре эпизода совершения террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Дата судебного заседания не назначена.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html

белгородская область

россия

украина

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белгородская область, происшествия, россия, украина