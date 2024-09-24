https://ria.ru/20240924/vsu-1974501280.html
Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд
Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд - РИА Новости, 24.09.2024
Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд
Уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины Федора Ярошевича* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), причастного к... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:23
2024-09-24T20:23
2024-09-24T20:35
белгородская область
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины Федора Ярошевича* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), причастного к ракетным ударам по Белгородской области, поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщается в картотеке инстанции."Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича* Федора Сергеевича",- сказано в карточке дела.Из картотеки следует, что Ярошевичу* вменяют четыре эпизода совершения террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Дата судебного заседания не назначена.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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белгородская область, происшествия, россия, украина
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина
Дело полковника ВСУ Ярошевича* поступило в военный суд
Дело полковника ВСУ Ярошевича поступило в военный суд в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Украины Федора Ярошевича* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), причастного к ракетным ударам по Белгородской области, поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщается в картотеке инстанции.
"Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича* Федора Сергеевича",- сказано в карточке дела.
Из картотеки следует, что Ярошевичу* вменяют четыре эпизода совершения террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Дата судебного заседания не назначена.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.