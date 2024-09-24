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"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре - РИА Новости, 24.09.2024
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре
В ВСУ рассказали о критическом положении в районе Угледара, передает Страна.ua. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:10
2024-09-24T20:10
2024-09-24T20:10
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ВСУ рассказали о критическом положении в районе Угледара, передает Страна.ua."По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов", – приводит издание слова украинского военного с позывным "Алекс".Он призвал принять "планы мер", чтобы спасти жизнь военнослужащим, а не усугублять обстановку.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск. Он отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре
Солдат ВСУ заявил о критическом положении украинской армии в районе Угледара