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"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vsu-1974500381.html
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре - РИА Новости, 24.09.2024
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре
В ВСУ рассказали о критическом положении в районе Угледара, передает Страна.ua. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:10
2024-09-24T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ВСУ рассказали о критическом положении в районе Угледара, передает Страна.ua."По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов", – приводит издание слова украинского военного с позывным "Алекс".Он призвал принять "планы мер", чтобы спасти жизнь военнослужащим, а не усугублять обстановку.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск. Он отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
https://ria.ru/20240923/vsu-1974227915.html
угледар
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в мире, угледар, донецкая народная республика, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре

Солдат ВСУ заявил о критическом положении украинской армии в районе Угледара

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ВСУ рассказали о критическом положении в районе Угледара, передает Страна.ua.
"По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов", – приводит издание слова украинского военного с позывным "Алекс".
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Он призвал принять "планы мер", чтобы спасти жизнь военнослужащим, а не усугублять обстановку.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск. Он отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.
В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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