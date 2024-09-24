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Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 24.09.2024 (обновлено: 18:57 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/vsu-1974482328.html
Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР
Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР
Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ самовольно оставляют позиции в оккупированной Киевом части ДНР, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:28
2024-09-24T18:57
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
курская область
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ самовольно оставляют позиции в оккупированной Киевом части ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Позиции самостоятельно покинули десять человек", — уточнил собеседник агентства.По его словам, причинами стали наплевательское отношение к десантникам со стороны командиров, отсутствие гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, а также хроническая нехватка продуктов питания и длительное нахождение на передовой без ротации.Накануне, в частности, сообщалось о начале массовой волны дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. При этом "отказников" и дезертиров, находящихся здесь после нападения ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
https://ria.ru/20240924/desantniki-1974348641.html
донецкая народная республика
киев
курская область
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев, курская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Курская область
Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР

Солдаты 81-й бригады ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ самовольно оставляют позиции в оккупированной Киевом части ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«
"Позиции самостоятельно покинули десять человек", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, причинами стали наплевательское отношение к десантникам со стороны командиров, отсутствие гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, а также хроническая нехватка продуктов питания и длительное нахождение на передовой без ротации.

Проблема бегства украинских солдат с передовой приобрела массовый характер. Как писали местные СМИ, количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в первые семь месяцев этого года достигло 37 тысяч. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, общее число уголовных дел по этим статьям с начала конфликта с Россией превысило 80 тысяч.

Накануне, в частности, сообщалось о начале массовой волны дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. При этом "отказников" и дезертиров, находящихся здесь после нападения ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Военнослужащие воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Вчера, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКиевКурская область
 
 
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