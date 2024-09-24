https://ria.ru/20240924/vsu-1974482328.html

Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР

Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР

Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ самовольно оставляют позиции в оккупированной Киевом части ДНР, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:28

2024-09-24T18:28

2024-09-24T18:57

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

курская область

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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ самовольно оставляют позиции в оккупированной Киевом части ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Позиции самостоятельно покинули десять человек", — уточнил собеседник агентства.По его словам, причинами стали наплевательское отношение к десантникам со стороны командиров, отсутствие гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, а также хроническая нехватка продуктов питания и длительное нахождение на передовой без ротации.Накануне, в частности, сообщалось о начале массовой волны дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. При этом "отказников" и дезертиров, находящихся здесь после нападения ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

https://ria.ru/20240924/desantniki-1974348641.html

донецкая народная республика

киев

курская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев, курская область