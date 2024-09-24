Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР
Солдаты 81-й бригады ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ самовольно оставляют позиции в оккупированной Киевом части ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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"Позиции самостоятельно покинули десять человек", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, причинами стали наплевательское отношение к десантникам со стороны командиров, отсутствие гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, а также хроническая нехватка продуктов питания и длительное нахождение на передовой без ротации.
Проблема бегства украинских солдат с передовой приобрела массовый характер. Как писали местные СМИ, количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в первые семь месяцев этого года достигло 37 тысяч. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, общее число уголовных дел по этим статьям с начала конфликта с Россией превысило 80 тысяч.
Накануне, в частности, сообщалось о начале массовой волны дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. При этом "отказников" и дезертиров, находящихся здесь после нападения ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.