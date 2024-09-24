Российские войска взяли Угледар в клещи
Советник главы ДНР: ВСУ пытаются выводить из Угледара свои ударные группы
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
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"Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ. — Прим. ред.) фактически невозможна", — сказал он.
Кимаковский отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают невозможность ротации и бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.
В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
"По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара", — указал советник главы ДНР.
Он назвал очень серьезным успехом обхват российскими военными города с двух сторон.
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"Если брать западнее, в районе реки Кашлагач, наши ребята достаточно серьезно продвинулись и практически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона (ВСУ в Угледаре. — Прим. ред.). Это дорога на Богоявленку", — уточнил советник главы ДНР.
Кимаковский указал, что сейчас противник фактически может пользоваться только второстепенными дорогами и, если начнутся дожди, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы.
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