https://ria.ru/20240924/vsu-1974430334.html

Российские войска взяли Угледар в клещи

Российские войска взяли Угледар в клещи - РИА Новости, 24.09.2024

Российские войска взяли Угледар в клещи

Гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:40

2024-09-24T14:40

2024-09-24T16:16

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россия

угледар

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ. — Прим. ред.) фактически невозможна", — сказал он.Кимаковский отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают невозможность ротации и бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе."По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара", — указал советник главы ДНР.Он назвал очень серьезным успехом обхват российскими военными города с двух сторон."Если брать западнее, в районе реки Кашлагач, наши ребята достаточно серьезно продвинулись и практически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона (ВСУ в Угледаре. — Прим. ред.). Это дорога на Богоявленку", — уточнил советник главы ДНР.Кимаковский указал, что сейчас противник фактически может пользоваться только второстепенными дорогами и, если начнутся дожди, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы.

https://ria.ru/20240924/spetsoperatsiya-1974364742.html

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

https://ria.ru/20240924/tac-1974365915.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар, вооруженные силы рф