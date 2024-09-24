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Российские войска взяли Угледар в клещи - РИА Новости, 24.09.2024
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14:40 24.09.2024 (обновлено: 16:16 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/vsu-1974430334.html
Российские войска взяли Угледар в клещи
Российские войска взяли Угледар в клещи - РИА Новости, 24.09.2024
Российские войска взяли Угледар в клещи
Гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:40
2024-09-24T16:16
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
угледар
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.&quot;Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ. — Прим. ред.) фактически невозможна&quot;, — сказал он.Кимаковский отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают невозможность ротации и бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе."По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара", — указал советник главы ДНР.Он назвал очень серьезным успехом обхват российскими военными города с двух сторон."Если брать западнее, в районе реки Кашлагач, наши ребята достаточно серьезно продвинулись и практически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона (ВСУ в Угледаре. — Прим. ред.). Это дорога на Богоявленку", — уточнил советник главы ДНР.Кимаковский указал, что сейчас противник фактически может пользоваться только второстепенными дорогами и, если начнутся дожди, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы.
https://ria.ru/20240924/spetsoperatsiya-1974364742.html
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россия
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российские войска взяли Угледар в клещи

Советник главы ДНР: ВСУ пытаются выводить из Угледара свои ударные группы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
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"Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ. — Прим. ред.) фактически невозможна", — сказал он.

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Кимаковский отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают невозможность ротации и бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.

В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.

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"По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара", — указал советник главы ДНР.
Он назвал очень серьезным успехом обхват российскими военными города с двух сторон.
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"Если брать западнее, в районе реки Кашлагач, наши ребята достаточно серьезно продвинулись и практически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона (ВСУ в Угледаре. — Прим. ред.). Это дорога на Богоявленку", — уточнил советник главы ДНР.
Кимаковский указал, что сейчас противник фактически может пользоваться только второстепенными дорогами и, если начнутся дожди, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУгледарВооруженные силы РФ
 
 
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