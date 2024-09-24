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Россия располагает списком жителей Курской области, удерживаемых ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:21 24.09.2024 (обновлено: 11:30 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/vsu-1974351615.html
Россия располагает списком жителей Курской области, удерживаемых ВСУ
Россия располагает списком жителей Курской области, удерживаемых ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
Россия располагает списком жителей Курской области, удерживаемых ВСУ
Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил РИА Новости посол по особым РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:21
2024-09-24T11:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
родион мирошник
владимир путин
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Поименный список есть. &lt;...&gt; Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе (уполномоченному по правам человека. — Прим. ред.) Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя", — сказал дипломат, отметив, что список составлен по данным родственников.Он добавил, что в Судже украинские военные удерживают в здании от 70 до 120 мирных жителей Курской области. По мнению Мирошника, количество людей может быть больше.Подразделения ВСУ в шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 16,4 тысячи военных, 127 танков.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html
https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html
россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, родион мирошник, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Родион Мирошник, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Россия располагает списком жителей Курской области, удерживаемых ВСУ

Мирошник: РФ располагает списком удерживаемых ВСУ мирных жителей Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyМестные жители возле убежища в Судже
Местные жители возле убежища в Судже - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Местные жители возле убежища в Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Поименный список есть. <...> Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе (уполномоченному по правам человека. — Прим. ред.) Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя", — сказал дипломат, отметив, что список составлен по данным родственников.
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Он добавил, что в Судже украинские военные удерживают в здании от 70 до 120 мирных жителей Курской области. По мнению Мирошника, количество людей может быть больше.
Подразделения ВСУ в шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаРодион МирошникВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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