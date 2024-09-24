В Курской области дрон ВСУ убил замдиректора интерната
Замдиректора интерната в Курской области погиб при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замдиректора Суджанского психоневрологического интерната в селе Черкасская Конопелька был убит в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника в Курской области в непосредственной близости от самого медучреждения, рассказала на допросе военным следователям СК эвакуированная сотрудница интерната.
"У нас шестого (августа - ред.) погиб замдиректора (Суджанского психоневрологического интерната - ред.). От дрона. Там расстояние, может, 300-400 метров. От дома-интерната до трассы, где произошло это. Там было, сказали, две машины. Коля к одной машине пошел, а Юрий Петрович (замдиректора - ред.) пошел к другой. И вот куда Юрий Петрович пошел, наш замдиректора, его там и накрыл (дрон - ред.). Прямо сразу", - сказала женщина.
Она также рассказала, что всех постояльцев из дома-интерната вывезли заранее, там осталась только администрация.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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