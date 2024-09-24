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Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать РИА Новости на вопрос о возможности встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:18
2024-09-24T00:18
2024-09-24T00:18
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать РИА Новости на вопрос о возможности встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава американской дипломатии, находясь на площадке ООН, не стал сообщать корреспонденту РИА Новости о возможности встречи с Лавровым, отказавшись от комментария. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, в свою очередь, не стал подтверждать агентству возможность такой встречи. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, сергей рябков, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН