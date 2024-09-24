Рейтинг@Mail.ru
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vstrecha-1974329353.html
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать РИА Новости на вопрос о возможности встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:18
2024-09-24T00:18
в мире
россия
сша
сергей лавров
энтони блинкен
сергей рябков
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать РИА Новости на вопрос о возможности встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава американской дипломатии, находясь на площадке ООН, не стал сообщать корреспонденту РИА Новости о возможности встречи с Лавровым, отказавшись от комментария. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, в свою очередь, не стал подтверждать агентству возможность такой встречи. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html
https://ria.ru/20240727/asean-1962321009.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edf831ed966a1c3cff4c905b9df16d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, сергей рябков, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН

Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать РИА Новости на вопрос о возможности встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава американской дипломатии, находясь на площадке ООН, не стал сообщать корреспонденту РИА Новости о возможности встречи с Лавровым, отказавшись от комментария.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
19 сентября, 21:06
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, в свою очередь, не стал подтверждать агентству возможность такой встречи.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Лавров на встрече с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса
27 июля, 06:40
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенСергей РябковГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала