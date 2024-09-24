https://ria.ru/20240924/vs-1974347610.html

ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении

ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении - РИА Новости, 24.09.2024

ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении

Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:04

2024-09-24T05:04

2024-09-24T11:24

в мире

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974358463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_633153c52c8f4554c3aef6d2fedd03e6.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на пути противника минные заграждения, личный состав противника впоследствии был уничтожен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Разведывательно-штурмовая группа ВС РФ в ходе боевой задачи установила минное заграждение на проезжей части населенного пункта, где предполагалось движение противника. При наезде на минное заграждение, называемое среди военных "шлагбаум", подорвался американский бронеавтомобиль MaxxPro вместе с живой силой, следует из видео, предоставленного РИА Новости силовым источником. Как сообщил источник, бронеавтомобиль MaxxPro оснащен противоминной бронекапсулой, но в момент взрыва двери, оснащенные гидравлическими затворами, не выдержав детонации, открылись. "В бронеавтомобиле двигалось не менее 9 человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили", - сообщил источник в силовых структурах.

https://ria.ru/20240924/dzhonson-1974340671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подрыв MaxxPro ВСУ на Торецком направлении Российские штурмовики подорвали на торецком направлении MaxxPro ВСУ, устроив минную засаду, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 2024-09-24T05:04 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы рф