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ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении - РИА Новости, 24.09.2024
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05:04 24.09.2024 (обновлено: 11:24 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/vs-1974347610.html
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении - РИА Новости, 24.09.2024
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении
Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:04
2024-09-24T11:24
в мире
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на пути противника минные заграждения, личный состав противника впоследствии был уничтожен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Разведывательно-штурмовая группа ВС РФ в ходе боевой задачи установила минное заграждение на проезжей части населенного пункта, где предполагалось движение противника. При наезде на минное заграждение, называемое среди военных "шлагбаум", подорвался американский бронеавтомобиль MaxxPro вместе с живой силой, следует из видео, предоставленного РИА Новости силовым источником. Как сообщил источник, бронеавтомобиль MaxxPro оснащен противоминной бронекапсулой, но в момент взрыва двери, оснащенные гидравлическими затворами, не выдержав детонации, открылись. "В бронеавтомобиле двигалось не менее 9 человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили", - сообщил источник в силовых структурах.
https://ria.ru/20240924/dzhonson-1974340671.html
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РИА Новости
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4.7
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60
353
60
Подрыв MaxxPro ВСУ на Торецком направлении
Российские штурмовики подорвали на торецком направлении MaxxPro ВСУ, устроив минную засаду, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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в мире, вооруженные силы рф
В мире, Вооруженные силы РФ
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении

ВС России подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro на торецком направлении

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на пути противника минные заграждения, личный состав противника впоследствии был уничтожен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Разведывательно-штурмовая группа ВС РФ в ходе боевой задачи установила минное заграждение на проезжей части населенного пункта, где предполагалось движение противника. При наезде на минное заграждение, называемое среди военных "шлагбаум", подорвался американский бронеавтомобиль MaxxPro вместе с живой силой, следует из видео, предоставленного РИА Новости силовым источником.
Как сообщил источник, бронеавтомобиль MaxxPro оснащен противоминной бронекапсулой, но в момент взрыва двери, оснащенные гидравлическими затворами, не выдержав детонации, открылись.
"В бронеавтомобиле двигалось не менее 9 человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили", - сообщил источник в силовых структурах.
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