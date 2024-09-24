https://ria.ru/20240924/vs-1974347610.html
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении - РИА Новости, 24.09.2024
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении
Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:04
2024-09-24T05:04
2024-09-24T11:24
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974358463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_633153c52c8f4554c3aef6d2fedd03e6.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на пути противника минные заграждения, личный состав противника впоследствии был уничтожен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Разведывательно-штурмовая группа ВС РФ в ходе боевой задачи установила минное заграждение на проезжей части населенного пункта, где предполагалось движение противника. При наезде на минное заграждение, называемое среди военных "шлагбаум", подорвался американский бронеавтомобиль MaxxPro вместе с живой силой, следует из видео, предоставленного РИА Новости силовым источником. Как сообщил источник, бронеавтомобиль MaxxPro оснащен противоминной бронекапсулой, но в момент взрыва двери, оснащенные гидравлическими затворами, не выдержав детонации, открылись. "В бронеавтомобиле двигалось не менее 9 человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили", - сообщил источник в силовых структурах.
https://ria.ru/20240924/dzhonson-1974340671.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974358463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51dcad75905a5fd9880963c933d0d833.jpg
Подрыв MaxxPro ВСУ на Торецком направлении
Российские штурмовики подорвали на торецком направлении MaxxPro ВСУ, устроив минную засаду, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
2024-09-24T05:04
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф
В мире, Вооруженные силы РФ
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль на торецком направлении
ВС России подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro на торецком направлении
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Разведывательно-штурмовые подразделение ВС РФ в одном из населенных пунктов на торецком направлении подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro, установив на пути противника минные заграждения, личный состав противника впоследствии был уничтожен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Разведывательно-штурмовая группа ВС РФ в ходе боевой задачи установила минное заграждение на проезжей части населенного пункта, где предполагалось движение противника. При наезде на минное заграждение, называемое среди военных "шлагбаум", подорвался американский бронеавтомобиль MaxxPro вместе с живой силой, следует из видео, предоставленного РИА Новости силовым источником.
Как сообщил источник, бронеавтомобиль MaxxPro оснащен противоминной бронекапсулой, но в момент взрыва двери, оснащенные гидравлическими затворами, не выдержав детонации, открылись.
"В бронеавтомобиле двигалось не менее 9 человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили", - сообщил источник в силовых структурах.