https://ria.ru/20240924/vodka-1974342174.html

Эксперты рассказали, кто чаще всего покупает водку

Эксперты рассказали, кто чаще всего покупает водку - РИА Новости, 24.09.2024

Эксперты рассказали, кто чаще всего покупает водку

Водку в России чаще всего покупают женатые мужчины старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком, а вот женщины стали приобретать спиртной напиток... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:39

2024-09-24T03:39

2024-09-24T03:41

россия

ромир

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Водку в России чаще всего покупают женатые мужчины старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком, а вот женщины стали приобретать спиртной напиток меньше, подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского холдинга "Ромир". "Исследователи изучили портрет аудитории покупателей водки, и отметили несколько важных тенденций. Основные покупатели категории - женатые мужчины старше 30 лет с доходом средним и выше, без детей или в семье с одним ребенком. За отчетный период отмечено сокращение доли покупателей в семьях с двумя и более детьми (на 32 п.п.), меньше стали приобретать водку женщины (их доля сейчас 36,5%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 40 тысяч респондентов по всей России старше 18 лет. Там добавили, что за год число активных потребителей водки увеличилось. Доля этой категории выросла на 0,5 процентных пункта и достигла 8,3% от общего числа взрослой аудитории или 20% от покупателей алкогольной продукции. На активных покупателей приходится 73% всего оборота водочной категории. В целом доля взрослой аудитории, употреблявшей водку в течение последнего года, увеличилась на 0,7 процентных пункта и достигла 42,4%. Выросли и другие ключевые показатели: средний чек и совокупный объем в денежном выражении - на 9,9%, объемы в литрах - на 3,5%. Средний чек достиг отметки 332 рубля, а средний объем покупки - 0,49 литра. При этом частота покупок снизилась на 1,5%. Отмечается, что число россиян в возрасте от 25 до 34 лет, покупающих водку, снизилось на 15%. Однако количество любителей напитка в возрасте от 18 до 24 лет, наоборот, выросло на 7%. Основную долю потребителей водки занимают россияне старше 35 лет - более 80%. При этом часть потребителей, ранее покупавших водку, перешла за минувший год на пиво. По подсчетам специалистов, в тройку брендов-лидеров на российском водочном рынке входят "Тундра" (аудитория 12,8%), "Финский лед" (12,1%) и "Талка" (11,3%). При это за год список-лидеров изменился: "Финский лед" потерял первую позицию, а занимавшая вторую строчку "Хорта" ("Хортица") сместилась на восьмое место.

https://ria.ru/20240511/vodka-1945202448.html

https://ria.ru/20240701/vodka-1956526049.html

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