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Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил - РИА Новости, 24.09.2024
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил
Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:27
2024-09-24T04:27
2024-09-24T04:52
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РИМ, 24 сен — РИА Новости. Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном риелторском агентстве. "Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается", — сказали собеседники агентства. По наблюдению корреспондента РИА Новости, местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за 2,5-3 миллиона евро. В сентябре 2021 года издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, который принадлежит семье Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро. Год спустя местные СМИ написали, что эта вилла была сдана паре граждан России, проживающим в Лондоне. Риелторы назвали сообщение фейком, а в комментарии сообщили, что владельцы дома поставили условием невозможность сдать ее в аренду россиянам. Объект недвижимости в Форте-дей-Марми общей площадью чуть больше 400 метров принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html
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в мире, италия, тоскана, россия, владимир зеленский, украина
В мире, Италия, Тоскана, Россия, Владимир Зеленский, Украина
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил
Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил