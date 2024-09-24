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Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил - РИА Новости, 24.09.2024
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04:27 24.09.2024 (обновлено: 04:52 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/villa-1974345591.html
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил - РИА Новости, 24.09.2024
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил
Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:27
2024-09-24T04:52
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РИМ, 24 сен — РИА Новости. Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном риелторском агентстве. "Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается", — сказали собеседники агентства. По наблюдению корреспондента РИА Новости, местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за 2,5-3 миллиона евро. В сентябре 2021 года издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, который принадлежит семье Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро. Год спустя местные СМИ написали, что эта вилла была сдана паре граждан России, проживающим в Лондоне. Риелторы назвали сообщение фейком, а в комментарии сообщили, что владельцы дома поставили условием невозможность сдать ее в аренду россиянам. Объект недвижимости в Форте-дей-Марми общей площадью чуть больше 400 метров принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена.
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в мире, италия, тоскана, россия, владимир зеленский, украина
В мире, Италия, Тоскана, Россия, Владимир Зеленский, Украина
Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил

Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 24 сен — РИА Новости. Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном риелторском агентстве.
"Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается", — сказали собеседники агентства.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за 2,5-3 миллиона евро.
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В сентябре 2021 года издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, который принадлежит семье Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро. Год спустя местные СМИ написали, что эта вилла была сдана паре граждан России, проживающим в Лондоне. Риелторы назвали сообщение фейком, а в комментарии сообщили, что владельцы дома поставили условием невозможность сдать ее в аренду россиянам.
Объект недвижимости в Форте-дей-Марми общей площадью чуть больше 400 метров принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена.
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