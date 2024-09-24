Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vilfand-1974342342.html
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России - РИА Новости, 24.09.2024
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России
Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:41
2024-09-24T03:41
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972546533_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_4eb6d35307300ca3d86e68228340f229.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завершившееся лето в России вошло в тройку самых жарких. Это средняя температура по всем метеостанциям нашей страны", - сказал Вильфанд. Он отметил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первое, второе и третье место с сезонами 2016 и 2021 годов. Синоптик отметил, что все три места занимают летние сезоны, прошедшие не более 10 лет назад, это говорит о "безусловном" потеплении климата. "На всем Северном полушарии прошедшее лето заняло первое место", - сообщил Вильфанд.
https://ria.ru/20240922/pogoda-1974120302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972546533_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b533a36d5240860572343bddeee05b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России

Вильфанд: прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает в Аптекарском огороде в Москве
Женщина отдыхает в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Женщина отдыхает в Аптекарском огороде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Завершившееся лето в России вошло в тройку самых жарких. Это средняя температура по всем метеостанциям нашей страны", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первое, второе и третье место с сезонами 2016 и 2021 годов.
Синоптик отметил, что все три места занимают летние сезоны, прошедшие не более 10 лет назад, это говорит о "безусловном" потеплении климата.
"На всем Северном полушарии прошедшее лето заняло первое место", - сообщил Вильфанд.
Теплый день в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
22 сентября, 17:51
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала