https://ria.ru/20240924/vilfand-1974342342.html
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России - РИА Новости, 24.09.2024
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России
Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:41
2024-09-24T03:41
2024-09-24T03:41
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гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завершившееся лето в России вошло в тройку самых жарких. Это средняя температура по всем метеостанциям нашей страны", - сказал Вильфанд. Он отметил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первое, второе и третье место с сезонами 2016 и 2021 годов. Синоптик отметил, что все три места занимают летние сезоны, прошедшие не более 10 лет назад, это говорит о "безусловном" потеплении климата. "На всем Северном полушарии прошедшее лето заняло первое место", - сообщил Вильфанд.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России
Вильфанд: прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Завершившееся лето в России вошло в тройку самых жарких. Это средняя температура по всем метеостанциям нашей страны", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первое, второе и третье место с сезонами 2016 и 2021 годов.
Синоптик отметил, что все три места занимают летние сезоны, прошедшие не более 10 лет назад, это говорит о "безусловном" потеплении климата.
"На всем Северном полушарии прошедшее лето заняло первое место", - сообщил Вильфанд.