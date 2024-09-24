https://ria.ru/20240924/vilfand-1974342342.html

Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России

Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России - РИА Новости, 24.09.2024

Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России

Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:41

2024-09-24T03:41

2024-09-24T03:41

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972546533_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_4eb6d35307300ca3d86e68228340f229.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завершившееся лето в России вошло в тройку самых жарких. Это средняя температура по всем метеостанциям нашей страны", - сказал Вильфанд. Он отметил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первое, второе и третье место с сезонами 2016 и 2021 годов. Синоптик отметил, что все три места занимают летние сезоны, прошедшие не более 10 лет назад, это говорит о "безусловном" потеплении климата. "На всем Северном полушарии прошедшее лето заняло первое место", - сообщил Вильфанд.

https://ria.ru/20240922/pogoda-1974120302.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии