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"Доставит десант куда угодно". Украина выпрашивает "оружие победы" - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 24.09.2024 (обновлено: 08:02 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
"Доставит десант куда угодно". Украина выпрашивает "оружие победы"
"Доставит десант куда угодно". Украина выпрашивает "оружие победы" - РИА Новости, 24.09.2024
"Доставит десант куда угодно". Украина выпрашивает "оружие победы"
Похоже, Киев отправился в погоню за очередным заморским "вундерваффе" — в этот раз у США просят ударные вертолеты. Армейская авиация ВСУ за два с половиной года РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:00
2024-09-24T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
киев
украина
джо байден
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, Киев отправился в погоню за очередным заморским "вундерваффе" — в этот раз у США просят ударные вертолеты. Армейская авиация ВСУ за два с половиной года потеряла большую часть машин. Военное командование рассчитывает, что американская техника частично восполнит дефицит. О новых "хотелках" Зеленского — в материале РИА Новости.Получить чужое даромАмериканское издание Defense News на днях сообщило, что украинские власти ведут активные переговоры с США о поставках ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper. Речь идет о партии из 12 машин. Их построили в Техасе в 2017-2018-м по заказу пакистанской армии. Однако Вашингтон прекратили военную помощь Исламабаду по политическим причинам. Вертолеты отправили на базу хранения. Планировали c хорошей скидкой продать их Словакии в качестве компенсации за переданные Украине 13 истребителей МиГ-29.В конце июля Госдеп одобрил потенциальную сделку. Но вмешался Киев, очень ревниво реагирующий, когда военная помощь из США уходит на сторону. Народный депутат Вадим Ивченко даже написал письмо американским законодателям, что Украине AH-1Z нужнее. Более того, он добивается локализации производства этих вертолетов на одном из местных предприятий.Украинцы уже пытались выбить "Вайперы" у американцев. По сведениям Times, в 2023-м Киев несколько месяцев выпрашивал у Вашингтона 24 машины этого типа, снятые с вооружения. Теперь же аппетиты возросли: требуют почти новые и даром.Вообще список украинских "хотелок" бесконечен. Киев получил от Запада бронетехнику, ударные дроны, артиллерию, ПВО, истребители, инженерные машины, стрелковое оружие, средства связи. Каждое новое "вундерваффе" преподносится как гарантия победы над Россией. Но пока как-то не получается. Заокеанские БМП подрываются на минах и получает ПТУР с вертолетов, гаубицы накрывает огонь контрбатарейной борьбы, танки стоимостью в миллионы долларов запросто уничтожаются дронами-камикадзе за 70 тысяч рублей.Все это было очевидно уже после провального летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м. Но Киев ничему не учится. В декабре американцам передали очередные требования: системы ПРО THAAD, самолеты F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian. Ничего не дали. И киевский режим перенацелился на "Вайперы".Новая "Суперкобра"Bell AH-1Z Viper — двухдвигательный двухместный ударный вертолет от Bell Helicopters. Принят на вооружение Корпуса морской пехоты США в феврале 2011-го. Это дальнейшее развитие ветерана AH-1W Super Cobra. От предшественника отличается четырехлопастным несущим винтом из композитных материалов, усовершенствованной трансмиссией, современными прицельной и обзорной системами, улучшениями в авионике и конструкции.Вес — пять с половиной тонн, берет на борт более двух с половиной тонн полезной нагрузки. Два турбовальных двигателя мощностью 1723 лошадиных силы каждый обеспечивают скорость до 287 километров в час и высоту до шести километров. Боевой радиус — около 200 километров.Вооружение по сравнению с AH-1W Super Cobra сильно расширено и дополнено. Трехствольная пушка M197 Vulcan калибра 20 миллиметров с боезапасом 750 снарядов наводится с помощью нашлемного целеуказателя пилота. Под крыльями на четырех узлах подвески могут крепиться 8 ПТУР BGM-71 TOW или 16 ПТУР Hellfire, 76 НУР калибра 70 миллиметров, 4 бомбы GBU-55B, 127-миллиметровые реактивные бомбы Zuni, 8 контейнеров M18E1 с шестиствольным пулеметом M134 Minigun 7,62-миллиметрового калибра с боезапасом 2000 патронов. На двух дополнительных узлах на законцовках крыльев — управляемые ракеты класса "воздух — воздух" AIM-9L Sidewinder либо управляемые противолокационные ракеты Sidearm.Инфракрасная обзорная система FLIR третьего поколения позволяет оператору вооружения безошибочно распознавать цели на расстоянии свыше восьми километров — изображение и данные при этом выводятся на нашлемный дисплей. В этой системе применили оптику большого диаметра. Ультрасильная стабилизация достигается за счет подвеса с пятью степенями свободы. Система FLIR — основной компонент обзорно-прицельной системы TSS (Target and Sighting System), которая также включает в себя низкоуровневую цветную телевизионную систему, электронно-оптический усилитель изображения, лазерные дальномер и целеуказатель.Языковой барьерЗадачи вертолета AH-1Z Viper: непосредственная огневая поддержка морской пехоты на поле боя, эскортирование десантных вертолетов до места высадки и обратно, уничтожение бронетехники, воздушная разведка. Предназначен в первую очередь для вертолетоносцев, однако часто базируется на наземных площадках. "Вайпер" уже полностью заменил в Корпусе морской пехоты США "Суперкобру", общий авиапарк — 189 машин. Помимо США, эти вертолеты стоят на вооружении Бахрейна и Чехии. Кроме того, 12 машин заказал Нигер.В Киеве рассматривают AH-1Z как более простую альтернативу AH-64 Apache, которую легче освоить. Это мнение основано непонятно на чем: летные и тактико-технические характеристики примерно равные, набор вооружения, авионика и органы управления схожие. Обе машины осваивать одинаково тяжело. В первую очередь — из-за языкового барьера. Во всей истребительной авиации украинских ВВС еле-еле наскребли горстку летчиков с приемлемым для обучения за рубежом знанием английского. Вряд ли в армейской авиации таких полиглотов больше.Кроме того, 12 вертолетов в масштабах всего театра военных действий — это капля в море. Конечно, это очень опасная машина — способна нести по 16 противотанковых "Хеллфайров" дальностью десять километров. Однако "Вайперы" — достаточно несложная цель для войсковой ПВО российской армии. Чтобы вести огонь, вертолету нужно подлететь максимально близко к линии боевого соприкосновения. Он окажется в зоне досягаемости ЗРК малой и средней дальности. Как AH-1Z поведет себя под залпом зенитных ракет — неизвестно. А американцы крайне редко сталкивались в бою с развитой системой ПВО.
https://ria.ru/20240920/minoborony-1973867007.html
https://ria.ru/20240919/pentagon-1973730226.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сша, киев, украина, джо байден, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, миг-29, f/a-18, c-130 hercules
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Киев, Украина, Джо Байден, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, F/A-18, C-130 Hercules
"Доставит десант куда угодно". Украина выпрашивает "оружие победы"

Киев ведет переговоры о поставках вертолетов AH-1Z

CC0 / U.S. Forest Service (source) / Американский ударный вертолет AH-1Z Viper
Американский ударный вертолет AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC0 / U.S. Forest Service (source) /
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, Киев отправился в погоню за очередным заморским "вундерваффе" — в этот раз у США просят ударные вертолеты. Армейская авиация ВСУ за два с половиной года потеряла большую часть машин. Военное командование рассчитывает, что американская техника частично восполнит дефицит. О новых "хотелках" Зеленского — в материале РИА Новости.

Получить чужое даром

Американское издание Defense News на днях сообщило, что украинские власти ведут активные переговоры с США о поставках ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper. Речь идет о партии из 12 машин. Их построили в Техасе в 2017-2018-м по заказу пакистанской армии. Однако Вашингтон прекратили военную помощь Исламабаду по политическим причинам. Вертолеты отправили на базу хранения. Планировали c хорошей скидкой продать их Словакии в качестве компенсации за переданные Украине 13 истребителей МиГ-29.
© U.S. Marine Corps photo/Lance Cpl. Christopher O'QuinУдарный вертолет Bell AH-1Z Viper
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© U.S. Marine Corps photo/Lance Cpl. Christopher O'Quin
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper
В конце июля Госдеп одобрил потенциальную сделку. Но вмешался Киев, очень ревниво реагирующий, когда военная помощь из США уходит на сторону. Народный депутат Вадим Ивченко даже написал письмо американским законодателям, что Украине AH-1Z нужнее. Более того, он добивается локализации производства этих вертолетов на одном из местных предприятий.
Украинцы уже пытались выбить "Вайперы" у американцев. По сведениям Times, в 2023-м Киев несколько месяцев выпрашивал у Вашингтона 24 машины этого типа, снятые с вооружения. Теперь же аппетиты возросли: требуют почти новые и даром.
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Bell AH-1Z Viper of Czech Air ForceУдарный вертолет AH-1Z Viper, США
Ударный вертолет AH-1Z Viper, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Bell AH-1Z Viper of Czech Air Force
Ударный вертолет AH-1Z Viper, США
Вообще список украинских "хотелок" бесконечен. Киев получил от Запада бронетехнику, ударные дроны, артиллерию, ПВО, истребители, инженерные машины, стрелковое оружие, средства связи. Каждое новое "вундерваффе" преподносится как гарантия победы над Россией. Но пока как-то не получается. Заокеанские БМП подрываются на минах и получает ПТУР с вертолетов, гаубицы накрывает огонь контрбатарейной борьбы, танки стоимостью в миллионы долларов запросто уничтожаются дронами-камикадзе за 70 тысяч рублей.
Все это было очевидно уже после провального летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м. Но Киев ничему не учится. В декабре американцам передали очередные требования: системы ПРО THAAD, самолеты F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian. Ничего не дали. И киевский режим перенацелился на "Вайперы".

Новая "Суперкобра"

Bell AH-1Z Viper — двухдвигательный двухместный ударный вертолет от Bell Helicopters. Принят на вооружение Корпуса морской пехоты США в феврале 2011-го. Это дальнейшее развитие ветерана AH-1W Super Cobra. От предшественника отличается четырехлопастным несущим винтом из композитных материалов, усовершенствованной трансмиссией, современными прицельной и обзорной системами, улучшениями в авионике и конструкции.
© U.S. Marine Corps photo by Cpl. Jonathan L. GonzalezУдарный вертолет AH-1Z Viper
Ударный вертолет AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© U.S. Marine Corps photo by Cpl. Jonathan L. Gonzalez
Ударный вертолет AH-1Z Viper
Вес — пять с половиной тонн, берет на борт более двух с половиной тонн полезной нагрузки. Два турбовальных двигателя мощностью 1723 лошадиных силы каждый обеспечивают скорость до 287 километров в час и высоту до шести километров. Боевой радиус — около 200 километров.
Вооружение по сравнению с AH-1W Super Cobra сильно расширено и дополнено. Трехствольная пушка M197 Vulcan калибра 20 миллиметров с боезапасом 750 снарядов наводится с помощью нашлемного целеуказателя пилота. Под крыльями на четырех узлах подвески могут крепиться 8 ПТУР BGM-71 TOW или 16 ПТУР Hellfire, 76 НУР калибра 70 миллиметров, 4 бомбы GBU-55B, 127-миллиметровые реактивные бомбы Zuni, 8 контейнеров M18E1 с шестиствольным пулеметом M134 Minigun 7,62-миллиметрового калибра с боезапасом 2000 патронов. На двух дополнительных узлах на законцовках крыльев — управляемые ракеты класса "воздух — воздух" AIM-9L Sidewinder либо управляемые противолокационные ракеты Sidearm.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
20 сентября, 16:09
Инфракрасная обзорная система FLIR третьего поколения позволяет оператору вооружения безошибочно распознавать цели на расстоянии свыше восьми километров — изображение и данные при этом выводятся на нашлемный дисплей. В этой системе применили оптику большого диаметра. Ультрасильная стабилизация достигается за счет подвеса с пятью степенями свободы. Система FLIR — основной компонент обзорно-прицельной системы TSS (Target and Sighting System), которая также включает в себя низкоуровневую цветную телевизионную систему, электронно-оптический усилитель изображения, лазерные дальномер и целеуказатель.

Языковой барьер

Задачи вертолета AH-1Z Viper: непосредственная огневая поддержка морской пехоты на поле боя, эскортирование десантных вертолетов до места высадки и обратно, уничтожение бронетехники, воздушная разведка. Предназначен в первую очередь для вертолетоносцев, однако часто базируется на наземных площадках. "Вайпер" уже полностью заменил в Корпусе морской пехоты США "Суперкобру", общий авиапарк — 189 машин. Помимо США, эти вертолеты стоят на вооружении Бахрейна и Чехии. Кроме того, 12 машин заказал Нигер.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине
19 сентября, 22:41
В Киеве рассматривают AH-1Z как более простую альтернативу AH-64 Apache, которую легче освоить. Это мнение основано непонятно на чем: летные и тактико-технические характеристики примерно равные, набор вооружения, авионика и органы управления схожие. Обе машины осваивать одинаково тяжело. В первую очередь — из-за языкового барьера. Во всей истребительной авиации украинских ВВС еле-еле наскребли горстку летчиков с приемлемым для обучения за рубежом знанием английского. Вряд ли в армейской авиации таких полиглотов больше.
Кроме того, 12 вертолетов в масштабах всего театра военных действий — это капля в море. Конечно, это очень опасная машина — способна нести по 16 противотанковых "Хеллфайров" дальностью десять километров. Однако "Вайперы" — достаточно несложная цель для войсковой ПВО российской армии. Чтобы вести огонь, вертолету нужно подлететь максимально близко к линии боевого соприкосновения. Он окажется в зоне досягаемости ЗРК малой и средней дальности. Как AH-1Z поведет себя под залпом зенитных ракет — неизвестно. А американцы крайне редко сталкивались в бою с развитой системой ПВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАКиевУкраинаДжо БайденГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныМиГ-29F/A-18C-130 Hercules
 
 
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