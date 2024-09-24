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"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы - РИА Новости, 24.09.2024
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14:46 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/verbovka-1974433863.html
"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы
"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы - РИА Новости, 24.09.2024
"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включить тему вербовки подростков в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:46
2024-09-24T14:46
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включить тему вербовки подростков в программу классных часов "Разговоры о важном". "Мы предлагаем интегрировать в формат "Разговоров о важном" дополнительные занятия с привлечением наглядных примеров, реальных случаев и видеоматериалов. Движение "Ветераны России" готово оказывать активное содействие в проведении таких занятий, включая наши собственные "Уроки мужества", которые мы уже проводим в школах по всей стране", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. По мнению "Ветеранов России", примеры, когда подростки выполняют преступные задания, полученные через мессенджеры, стали реальностью. "Мы проводим "Уроки мужества" и выражаем готовность подключиться к организации "Разговоров о важном" по всей стране, чтобы не только информировать детей, но и воспитывать в них чувство патриотизма и ответственности за свои поступки", - отметил в разговоре с РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. В движении также считают, что это важный шаг для повышения уровня осведомленности школьников и их родителей о реальных угрозах и последствиях подобных действий, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению нравственных основ у молодого поколения.
https://ria.ru/20240924/svo-1974405452.html
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общество, сергей кравцов
Общество, Сергей Кравцов
"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы

"Ветераны России" предложили включить тему вербовки подростков в классные часы

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок
Урок - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включить тему вербовки подростков в программу классных часов "Разговоры о важном".
"Мы предлагаем интегрировать в формат "Разговоров о важном" дополнительные занятия с привлечением наглядных примеров, реальных случаев и видеоматериалов. Движение "Ветераны России" готово оказывать активное содействие в проведении таких занятий, включая наши собственные "Уроки мужества", которые мы уже проводим в школах по всей стране", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Вчера, 12:32
По мнению "Ветеранов России", примеры, когда подростки выполняют преступные задания, полученные через мессенджеры, стали реальностью.
"Мы проводим "Уроки мужества" и выражаем готовность подключиться к организации "Разговоров о важном" по всей стране, чтобы не только информировать детей, но и воспитывать в них чувство патриотизма и ответственности за свои поступки", - отметил в разговоре с РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
В движении также считают, что это важный шаг для повышения уровня осведомленности школьников и их родителей о реальных угрозах и последствиях подобных действий, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению нравственных основ у молодого поколения.
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