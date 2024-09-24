https://ria.ru/20240924/verbovka-1974433863.html

"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы

"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы - РИА Новости, 24.09.2024

"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включить тему вербовки подростков в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:46

2024-09-24T14:46

2024-09-24T14:46

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включить тему вербовки подростков в программу классных часов "Разговоры о важном". "Мы предлагаем интегрировать в формат "Разговоров о важном" дополнительные занятия с привлечением наглядных примеров, реальных случаев и видеоматериалов. Движение "Ветераны России" готово оказывать активное содействие в проведении таких занятий, включая наши собственные "Уроки мужества", которые мы уже проводим в школах по всей стране", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. По мнению "Ветеранов России", примеры, когда подростки выполняют преступные задания, полученные через мессенджеры, стали реальностью. "Мы проводим "Уроки мужества" и выражаем готовность подключиться к организации "Разговоров о важном" по всей стране, чтобы не только информировать детей, но и воспитывать в них чувство патриотизма и ответственности за свои поступки", - отметил в разговоре с РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. В движении также считают, что это важный шаг для повышения уровня осведомленности школьников и их родителей о реальных угрозах и последствиях подобных действий, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению нравственных основ у молодого поколения.

https://ria.ru/20240924/svo-1974405452.html

https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, сергей кравцов