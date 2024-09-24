https://ria.ru/20240924/vengriya-1974367973.html

Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине - РИА Новости, 24.09.2024

Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:20

2024-09-24T10:20

2024-09-24T10:20

в мире

цены на нефть

венгрия

китай

сша

петер сийярто

ван и (политик)

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он сообщил, что провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН. "И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации", - написал Сийярто в соцсети Facebook.*Министр подчеркнул, что Венгрия ценит усилия Китая по установлению мира на Украине. По его словам, Пекин сейчас "практически возглавляет" глобальное большинство, выступающее за мир.* Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

венгрия

китай

сша

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