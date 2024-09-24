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Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине - РИА Новости, 24.09.2024
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10:20 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vengriya-1974367973.html
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине - РИА Новости, 24.09.2024
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине
Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:20
2024-09-24T10:20
в мире
цены на нефть
венгрия
китай
сша
петер сийярто
ван и (политик)
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он сообщил, что провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН. "И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации", - написал Сийярто в соцсети Facebook.*Министр подчеркнул, что Венгрия ценит усилия Китая по установлению мира на Украине. По его словам, Пекин сейчас "практически возглавляет" глобальное большинство, выступающее за мир.* Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html
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в мире, цены на нефть, венгрия, китай, сша, петер сийярто, ван и (политик), евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Цены на нефть, Венгрия, Китай, США, Петер Сийярто, Ван И (политик), Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

Сийярто: Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он сообщил, что провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН.
"И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации", - написал Сийярто в соцсети Facebook.*
Министр подчеркнул, что Венгрия ценит усилия Китая по установлению мира на Украине. По его словам, Пекин сейчас "практически возглавляет" глобальное большинство, выступающее за мир.
* Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в РФ как экстремистская
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это
20 сентября, 22:26
 
В миреЦены на нефтьВенгрияКитайСШАПетер СийяртоВан И (политик)ЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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