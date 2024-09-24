https://ria.ru/20240924/valday-1974350610.html
В Джакарте начала работу конференция клуба "Валдай"
В Джакарте начала работу конференция клуба "Валдай" - РИА Новости, 24.09.2024
В Джакарте начала работу конференция клуба "Валдай"
В Джакарте началась международная конференция дискуссионного клуба "Валдай", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:04
2024-09-24T06:04
2024-09-24T06:04
в мире
индонезия
россия
юго-восточная азия
андрей быстрицкий
прабово субианто
международный дискуссионный клуб "валдай"
джакарта
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ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. В Джакарте началась международная конференция дискуссионного клуба "Валдай", передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия, состоявшейся в отеле "Боробудур", приняли участие индонезийские танцовщицы, а представители России и Индонезии выступили с приветственными словами. "Мы должны нарисовать путь в будущее. И мы должны его увидеть, потому что, к сожалению, мы живем, играя в опасную игру… Но мы должны преодолеть эти проблемы. Мы должны вместе делать это будущее.… Но прежде мы должны обсудить и понять, что нам делать", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий на открытии конференции. Индонезия - крупнейшая страна АСЕАН и один из ключевых партнёров России в Юго-Восточной Азии. Подтверждением растущего уровня российско-индонезийских отношений стал официальный визит в Москву 31 июля избранного президента и действующего министра обороны Индонезии Прабово Субианто, который заметил, что за последние четыре года он четырежды побывал в российской столице.
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в мире, индонезия, россия, юго-восточная азия, андрей быстрицкий, прабово субианто, международный дискуссионный клуб "валдай", джакарта
В мире, Индонезия, Россия, Юго-Восточная Азия, Андрей Быстрицкий, Прабово Субианто, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Джакарта
В Джакарте начала работу конференция клуба "Валдай"
На открытии конференции в Индонезии приняли участие индонезийские танцовщицы