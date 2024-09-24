https://ria.ru/20240924/ulyanovsk-1974471907.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти - РИА Новости, 24.09.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти

Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске увеличилось до девяти человек, всего в ДТП попали 40 человек, сообщается на... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:32

2024-09-24T17:32

2024-09-24T17:32

происшествия

ульяновск

россия

дтп

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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске увеличилось до девяти человек, всего в ДТП попали 40 человек, сообщается на странице управления гражданской защиты города в соцсети "ВКонтакте". Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута № 20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По данным полиции, в больницу доставлены трое пострадавших. В прокуратуре области уточнили, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. "Сотрудники ПСС (поисково-спасательной службы)... помогли девяти пострадавшим из 40 участников ДТП добраться до кареты скорой помощи для осмотра в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи) им. Е. М. Чучкалова с различными травмами", - говорится в сообщении.

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происшествия, ульяновск, россия, дтп