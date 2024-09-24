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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти - РИА Новости, 24.09.2024
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17:32 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ulyanovsk-1974471907.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти - РИА Новости, 24.09.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти
Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске увеличилось до девяти человек, всего в ДТП попали 40 человек, сообщается на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:32
2024-09-24T17:32
происшествия
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске увеличилось до девяти человек, всего в ДТП попали 40 человек, сообщается на странице управления гражданской защиты города в соцсети "ВКонтакте". Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута № 20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По данным полиции, в больницу доставлены трое пострадавших. В прокуратуре области уточнили, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. "Сотрудники ПСС (поисково-спасательной службы)... помогли девяти пострадавшим из 40 участников ДТП добраться до кареты скорой помощи для осмотра в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи) им. Е. М. Чучкалова с различными травмами", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновск, россия, дтп
Происшествия, Ульяновск, Россия, ДТП
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти

Власти Ульяновска: в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек

© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты г.Ульяновска"На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты г.Ульяновска"
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске увеличилось до девяти человек, всего в ДТП попали 40 человек, сообщается на странице управления гражданской защиты города в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута № 20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По данным полиции, в больницу доставлены трое пострадавших. В прокуратуре области уточнили, что среди пострадавших есть несовершеннолетний.
"Сотрудники ПСС (поисково-спасательной службы)... помогли девяти пострадавшим из 40 участников ДТП добраться до кареты скорой помощи для осмотра в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи) им. Е. М. Чучкалова с различными травмами", - говорится в сообщении.
Место ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Ульяновске. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали несколько человек
17 сентября, 21:19
 
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