Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до девяти
Власти Ульяновска: в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек
© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты г.Ульяновска"На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновске
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске увеличилось до девяти человек, всего в ДТП попали 40 человек, сообщается на странице управления гражданской защиты города в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута № 20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По данным полиции, в больницу доставлены трое пострадавших. В прокуратуре области уточнили, что среди пострадавших есть несовершеннолетний.
"Сотрудники ПСС (поисково-спасательной службы)... помогли девяти пострадавшим из 40 участников ДТП добраться до кареты скорой помощи для осмотра в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи) им. Е. М. Чучкалова с различными травмами", - говорится в сообщении.
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