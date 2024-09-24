https://ria.ru/20240924/ukrenergo-1974367000.html

Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой

Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой - РИА Новости, 24.09.2024

Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой

Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что офис Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой прямой... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:11

2024-09-24T10:11

2024-09-24T10:11

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что офис Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой прямой контроль, а это чревато гибелью, пишет газета Politico со ссылкой на Кудрицкого. "Офис... (Зеленского) хочет поставить энергосистему Украины под свой прямой контроль... а это, по его мнению, может привести к гибели", - пишет газета со ссылкой на Кудрицкого, который дал ей интервью. По мнению экс-руководителя "Укрэнерго", речь идет о централизации власти. "Я могу сказать вам, что если бы мы не работали самостоятельно последние два года и более, я могу гарантировать, что мы бы не пережили самую суровую зиму, которую когда-либо переживал оператор энергосистемы", - заявил газете Кудрицкий. Как отмечает газета, послы стран G7 призвали приостановить принятие управленческий решений до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.

https://ria.ru/20240904/skandal-1970393109.html

https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, укрэнерго, politico, g7, forbes