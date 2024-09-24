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Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой - РИА Новости, 24.09.2024
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10:11 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ukrenergo-1974367000.html
Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой
Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой - РИА Новости, 24.09.2024
Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой
Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что офис Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой прямой... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:11
2024-09-24T10:11
в мире
украина
владимир зеленский
укрэнерго
politico
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что офис Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой прямой контроль, а это чревато гибелью, пишет газета Politico со ссылкой на Кудрицкого. "Офис... (Зеленского) хочет поставить энергосистему Украины под свой прямой контроль... а это, по его мнению, может привести к гибели", - пишет газета со ссылкой на Кудрицкого, который дал ей интервью. По мнению экс-руководителя "Укрэнерго", речь идет о централизации власти. "Я могу сказать вам, что если бы мы не работали самостоятельно последние два года и более, я могу гарантировать, что мы бы не пережили самую суровую зиму, которую когда-либо переживал оператор энергосистемы", - заявил газете Кудрицкий. Как отмечает газета, послы стран G7 призвали приостановить принятие управленческий решений до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
https://ria.ru/20240904/skandal-1970393109.html
https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html
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в мире, украина, владимир зеленский, укрэнерго, politico, g7, forbes
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Politico, G7, Forbes
Экс-глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с контролем над энергосистемой

Экс-глава "Укрэнерго": в Киеве хотят поставить энергосистему под контроль

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что офис Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой прямой контроль, а это чревато гибелью, пишет газета Politico со ссылкой на Кудрицкого.
"Офис... (Зеленского) хочет поставить энергосистему Украины под свой прямой контроль... а это, по его мнению, может привести к гибели", - пишет газета со ссылкой на Кудрицкого, который дал ей интервью.
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По мнению экс-руководителя "Укрэнерго", речь идет о централизации власти.
"Я могу сказать вам, что если бы мы не работали самостоятельно последние два года и более, я могу гарантировать, что мы бы не пережили самую суровую зиму, которую когда-либо переживал оператор энергосистемы", - заявил газете Кудрицкий.
Как отмечает газета, послы стран G7 призвали приостановить принятие управленческий решений до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийУкрэнергоPoliticoG7Forbes
 
 
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