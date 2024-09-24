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Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
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21:37 24.09.2024 (обновлено: 21:49 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974506600.html
Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ
Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ
Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук задержан в Лондоне, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:37
2024-09-24T21:49
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук задержан в Лондоне, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на источники в окружении парламентария. "Нардепа Артёма Дмитрука сегодня утром задержали в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее британская газета Independent писала, что украинские власти направили Великобритании запрос на экстрадицию Дмитрука. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете. Украинские СМИ утверждали, что после выезда с Украины он мог улететь в Лондон или Стамбул. Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило депутата в международный розыск. Затем суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины 9 сентября сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата.
https://ria.ru/20240826/deputat-1968518203.html
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в мире, украина, лондон, великобритания, верховная рада украины, страна.ua, украинская православная церковь
В мире, Украина, Лондон, Великобритания, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Украинская православная церковь
Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Лондоне задержали покинувшего Украину депутата Рады Дмитрука

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
Сотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук задержан в Лондоне, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на источники в окружении парламентария.
"Нардепа Артёма Дмитрука сегодня утром задержали в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Ранее британская газета Independent писала, что украинские власти направили Великобритании запрос на экстрадицию Дмитрука.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете. Украинские СМИ утверждали, что после выезда с Украины он мог улететь в Лондон или Стамбул.
Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило депутата в международный розыск. Затем суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины 9 сентября сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата.
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