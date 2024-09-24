https://ria.ru/20240924/ukraina-1974506600.html

Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ

Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

Депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне, сообщили СМИ

Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук задержан в Лондоне, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:37

2024-09-24T21:37

2024-09-24T21:49

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Преследуемый на Украине и выехавший за ее пределы депутат Верховной рады Артем Дмитрук задержан в Лондоне, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на источники в окружении парламентария. "Нардепа Артёма Дмитрука сегодня утром задержали в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее британская газета Independent писала, что украинские власти направили Великобритании запрос на экстрадицию Дмитрука. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете. Украинские СМИ утверждали, что после выезда с Украины он мог улететь в Лондон или Стамбул. Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило депутата в международный розыск. Затем суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины 9 сентября сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата.

https://ria.ru/20240826/deputat-1968518203.html

https://ria.ru/20240826/dmitruk-1968631191.html

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в мире, украина, лондон, великобритания, верховная рада украины, страна.ua, украинская православная церковь