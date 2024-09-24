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В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 15 сел - РИА Новости, 24.09.2024
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17:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974475741.html
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 15 сел
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 15 сел - РИА Новости, 24.09.2024
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 15 сел
Обязательная эвакуация объявлена из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сообщили во вторник в Боровском поселковом совете. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:48
2024-09-24T17:48
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сообщили во вторник в Боровском поселковом совете. "Из отдельных населенных пунктов Боровской общины объявляется обязательная эвакуация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Боровского поселкового совета. По информации поселкового совета, речь идет о 15 населенных пунктах, наиболее приближенных к линии фронта. "Учитывая постоянные обстрелы и учитывая ситуацию безопасности на территории общины, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация подчеркивает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки", - добавили в поселковом совете. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240514/evakuatsiya-1946006221.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 15 сел

На Украине объявили обязательную эвакуацию из 15 сел в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сообщили во вторник в Боровском поселковом совете.
"Из отдельных населенных пунктов Боровской общины объявляется обязательная эвакуация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Боровского поселкового совета.
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По информации поселкового совета, речь идет о 15 населенных пунктах, наиболее приближенных к линии фронта.
"Учитывая постоянные обстрелы и учитывая ситуацию безопасности на территории общины, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация подчеркивает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки", - добавили в поселковом совете.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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