https://ria.ru/20240924/ukraina-1974468095.html
Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования
Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования - РИА Новости, 25.09.2024
Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования
Союзники Киева обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России для урегулирования конфликта, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T17:14
2024-09-24T17:14
2024-09-25T02:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Союзники Киева обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России для урегулирования конфликта, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Такая идея возникла после появления так называемого плана победы Владимира Зеленского. По информации Bloomberg, западные чиновники не считают его прорывным. По мнению одного из собеседников агентства, это скорее список пожеланий. "Союзники (Украины. — Прим. ред.) также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь", — утверждает Bloomberg. Как отмечается, по меньшей мере один из союзников Киева отметил, что к Путину может обратиться одна из стран или сам Зеленский.Ранее Зеленский заявил, что у него есть некий план, который содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Позднее он заявил, что инициатива не имеет отношения к переговорам с Москвой, а направлена на укрепление ВСУ и "скорое завершение конфликта".Источник, близкий к Зеленскому, заявил телеканалу ABC News, что план содержит перечисление необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов.Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что реализация этого плана может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, инициатива предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и разрешение на удары ракетами большой дальности по территории России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974373915.html
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974424204.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Большая двадцатка
Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования
Bloomberg: союзники Киева обсуждают обращение к Путину в преддверии саммита G20