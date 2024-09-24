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Украина не получала разрешение на удары вглубь России, заявил Ермак - РИА Новости, 24.09.2024
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14:42 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974431323.html
Украина не получала разрешение на удары вглубь России, заявил Ермак
Украина не получала разрешение на удары вглубь России, заявил Ермак - РИА Новости, 24.09.2024
Украина не получала разрешение на удары вглубь России, заявил Ермак
Украина не получала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь России, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:42
2024-09-24T14:42
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украина не получала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь России, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. “Нет”, - ответил он на соответствующий вопрос, заданный на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Трансляция велась в YouTube-канале организации. В понедельник британская газета Times сообщала, что президент США Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России. Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974406599.html
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россия, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, джо байден, андрей ермак, нато, оон
Россия, Украина, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Джо Байден, Андрей Ермак, НАТО, ООН
Украина не получала разрешение на удары вглубь России, заявил Ермак

Ермак: Киев не получал разрешение на удары Storm Shadow вглубь России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украина не получала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь России, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
“Нет”, - ответил он на соответствующий вопрос, заданный на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Трансляция велась в YouTube-канале организации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 12:48
В понедельник британская газета Times сообщала, что президент США Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.
Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США
22 сентября, 22:16
 
РоссияУкраинаНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДжо БайденАндрей ЕрмакНАТОООН
 
 
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