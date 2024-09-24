Украина не получала разрешение на удары вглубь России, заявил Ермак
Ермак: Киев не получал разрешение на удары Storm Shadow вглубь России
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украина не получала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь России, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
“Нет”, - ответил он на соответствующий вопрос, заданный на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Трансляция велась в YouTube-канале организации.
В понедельник британская газета Times сообщала, что президент США Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.
Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.