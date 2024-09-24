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Дуда переложил на правительство ответственность за отношения с Украиной - РИА Новости, 24.09.2024
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01:22 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974333567.html
Дуда переложил на правительство ответственность за отношения с Украиной
Дуда переложил на правительство ответственность за отношения с Украиной - РИА Новости, 24.09.2024
Дуда переложил на правительство ответственность за отношения с Украиной
Президент Польши Анджей Дуда переложил на правительство ответственность за ухудшение отношений с Украиной. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:22
2024-09-24T01:22
в мире
украина
киев
польша
анджей дуда
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда переложил на правительство ответственность за ухудшение отношений с Украиной. "Я старался действовать так, чтобы в меру возможностей не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, когда ответственность за это находилась прежде всего в моих руках. Это, конечно, не было легко, ибо между нами есть очень трудные темы. Но я разговаривал на эти темы с президентом Владимиром Зеленским, и лучшим доказательством этого было присутствие господина президента вместе со мной в Луцке в годовщину Волынской резни, когда мы вместе молились в луцком костеле и возложили там цветы", - сказал Дуда в эфире телеканала Polsat. "Сегодня внешней политикой непосредственно занимается правительство, занимается министр (Радослав - ред.) Сикорский. Это они сегодня в огромной части несут ответственность за польско-украинские отношения", - добавил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
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в мире, украина, киев, польша, анджей дуда, владимир зеленский, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Киев, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия
Дуда переложил на правительство ответственность за отношения с Украиной

Президент Польши Дуда обвинил правительство в ухудшении отношений с Украиной

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда переложил на правительство ответственность за ухудшение отношений с Украиной.
"Я старался действовать так, чтобы в меру возможностей не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, когда ответственность за это находилась прежде всего в моих руках. Это, конечно, не было легко, ибо между нами есть очень трудные темы. Но я разговаривал на эти темы с президентом Владимиром Зеленским, и лучшим доказательством этого было присутствие господина президента вместе со мной в Луцке в годовщину Волынской резни, когда мы вместе молились в луцком костеле и возложили там цветы", - сказал Дуда в эфире телеканала Polsat.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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"Сегодня внешней политикой непосредственно занимается правительство, занимается министр (Радослав - ред.) Сикорский. Это они сегодня в огромной части несут ответственность за польско-украинские отношения", - добавил он.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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