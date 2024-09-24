https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

Президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером - РИА Новости, 24.09.2024

Президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:11

2024-09-24T01:11

2024-09-24T01:11

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анджей дуда

адольф гитлер

владимир зеленский

украинская повстанческая армия

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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте. "Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны", - заявил Дуда в эфире телеканала Polsat. Он пояснил, что имеет в виду такие темы, как коллаборационизм с нацисткой Германией, а также участие в Холокосте. "Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином (Степаном – ред.) Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером", - сказал Дуда. "Это также вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в Холокосте. Много есть очень трудных тем для Украины", - добавил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969047832.html

https://ria.ru/20240909/deklaratsiya-1971627646.html

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в мире, украина, польша, россия, анджей дуда, адольф гитлер, владимир зеленский, украинская повстанческая армия