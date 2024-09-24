https://ria.ru/20240924/udary-1974333301.html

ЦАХАЛ продолжает наносить удары в Ливане, заявили в офисе Нетаньяху

ЦАХАЛ продолжает наносить удары в Ливане, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 24.09.2024

ЦАХАЛ продолжает наносить удары в Ливане, заявили в офисе Нетаньяху

Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 1,3 тысячи целей ливанского движения "Хезболла" в Ливане и продолжает их наносить, сообщает советник офиса... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:16

2024-09-24T01:16

2024-09-24T01:16

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 1,3 тысячи целей ливанского движения "Хезболла" в Ливане и продолжает их наносить, сообщает советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "Армия обороны Израиля поразила более 1300 террористических целей в Ливане и продолжает наносить удары по складам оружия и боеприпасам террористической организации "Хезболлах" в Ливане, включая: крылатые ракеты большой дальности, пусковые установки с тысячами ракет и беспилотники", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале советника. Также в офисе премьера обвинили "Хезболла" в использовании гражданского населения Ливана в качестве "живого щита для сокрытия ракет и вооружения", а также в целенаправленном огне по мирным жителям Израиля. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, оон