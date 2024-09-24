ЦАХАЛ продолжает наносить удары в Ливане, заявили в офисе Нетаньяху
В офисе Нетаньяху заявили, что ЦАХАЛ поразил более тысячи целей в Ливане
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 1,3 тысячи целей ливанского движения "Хезболла" в Ливане и продолжает их наносить, сообщает советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
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"Армия обороны Израиля поразила более 1300 террористических целей в Ливане и продолжает наносить удары по складам оружия и боеприпасам террористической организации "Хезболлах" в Ливане, включая: крылатые ракеты большой дальности, пусковые установки с тысячами ракет и беспилотники", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале советника.
Также в офисе премьера обвинили "Хезболла" в использовании гражданского населения Ливана в качестве "живого щита для сокрытия ракет и вооружения", а также в целенаправленном огне по мирным жителям Израиля.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболла" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.