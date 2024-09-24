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Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:58 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/udar-1974353948.html
Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 24.09.2024
Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье
Российские войска нанесли мощный удар по пунктам дислокации ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:58
2024-09-24T06:58
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по пунктам дислокации ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что в Запорожье прозвучала серия взрывов. "По пунктам временной дислокации украинских боевиков в Запорожье нанесен мощный удар. Подробности уточняются", - сказал Рогов. По его словам, противник сосредоточил в городе склады с оружием и боеприпасами, а также развернул мощности для ремонта военной техники. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240924/makgregor-1974334031.html
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в мире, запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли мощный удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по пунктам дислокации ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в Запорожье прозвучала серия взрывов.
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"По пунктам временной дислокации украинских боевиков в Запорожье нанесен мощный удар. Подробности уточняются", - сказал Рогов.
По его словам, противник сосредоточил в городе склады с оружием и боеприпасами, а также развернул мощности для ремонта военной техники.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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