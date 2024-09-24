https://ria.ru/20240924/udar-1974330002.html

В контролируемом ВСУ Запорожье поразили объект критической инфраструктуры

В контролируемом ВСУ Запорожье поразили объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 24.09.2024

В контролируемом ВСУ Запорожье поразили объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры подвергся удару в контролируемом ВСУ Запорожье, начался пожар, который оперативно потушили, сообщил назначенный Киевом глава... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:24

2024-09-24T00:24

2024-09-24T00:24

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры подвергся удару в контролируемом ВСУ Запорожье, начался пожар, который оперативно потушили, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. В понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. Об этом же сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, прозвучал сначала один, а затем, спустя короткое время - ещё серия взрывов. "Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Начался пожар, который оперативно потушили", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240923/udar-1974313916.html

https://ria.ru/20240920/tsentr-1973778165.html

запорожье

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запорожская область

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в мире, запорожье, киев, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия