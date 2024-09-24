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Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик - РИА Новости, 24.09.2024
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10:40 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик - РИА Новости, 24.09.2024
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик
Принятие Турции в БРИКС станет революционным событием, это будет означать, что Анкара "разорвёт цепи" НАТО, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:40
2024-09-24T10:40
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
юрий ушаков
реджеп тайип эрдоган
брикс
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Принятие Турции в БРИКС станет революционным событием, это будет означать, что Анкара "разорвёт цепи" НАТО, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани. "Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно. Особенно заявка Турции на членство и ее принятие - это революционное событие с точки зрения того, что страна-член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС", - заявил политик. По его словам, БРИКС, ставший новым полюсом, начал увеличивать свою силу притяжения сначала медленно, "но с прошлого года стремительно". "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240722/turtsiya-1961123473.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, НАТО
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик

Топкурулу: принятие Турции в БРИКС станет революционным событием

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Принятие Турции в БРИКС станет революционным событием, это будет означать, что Анкара "разорвёт цепи" НАТО, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС
22 июля, 07:17
"Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно. Особенно заявка Турции на членство и ее принятие - это революционное событие с точки зрения того, что страна-член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС", - заявил политик.
По его словам, БРИКС, ставший новым полюсом, начал увеличивать свою силу притяжения сначала медленно, "но с прошлого года стремительно".
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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2 сентября, 16:16
 
В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Юрий УшаковРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСНАТО
 
 
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