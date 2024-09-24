https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html

Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик

Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик - РИА Новости, 24.09.2024

Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик

Принятие Турции в БРИКС станет революционным событием, это будет означать, что Анкара "разорвёт цепи" НАТО, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:40

2024-09-24T10:40

2024-09-24T10:40

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юрий ушаков

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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Принятие Турции в БРИКС станет революционным событием, это будет означать, что Анкара "разорвёт цепи" НАТО, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани. "Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно. Особенно заявка Турции на членство и ее принятие - это революционное событие с точки зрения того, что страна-член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС", - заявил политик. По его словам, БРИКС, ставший новым полюсом, начал увеличивать свою силу притяжения сначала медленно, "но с прошлого года стремительно". "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240722/turtsiya-1961123473.html

https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, анкара (провинция), юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато