https://ria.ru/20240924/tu-160-1974441825.html

Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики

Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики - РИА Новости, 24.09.2024

Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели 11-часовой полет над нейтральными водами Арктики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:28

2024-09-24T15:28

2024-09-24T15:29

специальная военная операция на украине

арктика

россия

ту-160м

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели 11-часовой полет над нейтральными водами Арктики, сообщили в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240403/tu-95ms-1937625455.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арктика, россия, ту-160м, безопасность