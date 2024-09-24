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Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики - РИА Новости, 24.09.2024
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15:28 24.09.2024 (обновлено: 15:29 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/tu-160-1974441825.html
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики - РИА Новости, 24.09.2024
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели 11-часовой полет над нейтральными водами Арктики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:28
2024-09-24T15:29
специальная военная операция на украине
арктика
россия
ту-160м
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели 11-часовой полет над нейтральными водами Арктики, сообщили в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240403/tu-95ms-1937625455.html
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арктика, россия, ту-160м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Арктика, Россия, Ту-160М, Безопасность
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики

Минобороны: два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели 11-часовой полет над нейтральными водами Арктики, сообщили в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Специальная военная операция на УкраинеАрктикаРоссияТу-160МБезопасность
 
 
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