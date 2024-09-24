https://ria.ru/20240924/tserkov-1974449532.html

Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях

Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях - РИА Новости, 24.09.2024

Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях

Миссия Церкви в социальных медиа должна умножаться, миссионерская работа должна включаться в деятельность каждой церковной организации, заявил патриарх... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:02

2024-09-24T16:02

2024-09-24T16:02

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

общество

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Миссия Церкви в социальных медиа должна умножаться, миссионерская работа должна включаться в деятельность каждой церковной организации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета РПЦ, его слова приводятся на сайте РПЦ. "Многие священники присутствуют в социальных медиа, и некоторые добились на этом поприще значительных успехов. Миссия в социальных медиа должна умножаться, становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни еще и потому, что новые технологии стали орудием в руках разного рода опасных людей, таких как оккультисты, неоязычники, эзотерики, да и просто шарлатаны всех мастей, которые стремятся эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы. И угроза соблазнения людей на этих "агорах", в этих пространствах сейчас чрезвычайно высокая", - сказал патриарх Кирилл. Он также отметил, что сейчас в Церкви "некоторые архиереи, тем более священники, не относят миссию к первоочередным задачам". "Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что свидетельство о Христе, то есть миссионерская работа, должна включаться в деятельность каждой церковной организации — в деятельность прихода, благочиния, епархии и всей Церкви", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20240913/patriarkh-1972477477.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, общество