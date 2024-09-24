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Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях - РИА Новости, 24.09.2024
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Религия
 
16:02 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/tserkov-1974449532.html
Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях
Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях - РИА Новости, 24.09.2024
Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях
Миссия Церкви в социальных медиа должна умножаться, миссионерская работа должна включаться в деятельность каждой церковной организации, заявил патриарх... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:02
2024-09-24T16:02
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
общество
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Миссия Церкви в социальных медиа должна умножаться, миссионерская работа должна включаться в деятельность каждой церковной организации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета РПЦ, его слова приводятся на сайте РПЦ. "Многие священники присутствуют в социальных медиа, и некоторые добились на этом поприще значительных успехов. Миссия в социальных медиа должна умножаться, становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни еще и потому, что новые технологии стали орудием в руках разного рода опасных людей, таких как оккультисты, неоязычники, эзотерики, да и просто шарлатаны всех мастей, которые стремятся эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы. И угроза соблазнения людей на этих "агорах", в этих пространствах сейчас чрезвычайно высокая", - сказал патриарх Кирилл. Он также отметил, что сейчас в Церкви "некоторые архиереи, тем более священники, не относят миссию к первоочередным задачам". "Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что свидетельство о Христе, то есть миссионерская работа, должна включаться в деятельность каждой церковной организации — в деятельность прихода, благочиния, епархии и всей Церкви", - заключил предстоятель Русской церкви.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, общество
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Общество
Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в соцсетях

Патриарх Кирилл: миссия Церкви в социальных медиа должна умножаться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Миссия Церкви в социальных медиа должна умножаться, миссионерская работа должна включаться в деятельность каждой церковной организации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета РПЦ, его слова приводятся на сайте РПЦ.
"Многие священники присутствуют в социальных медиа, и некоторые добились на этом поприще значительных успехов. Миссия в социальных медиа должна умножаться, становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни еще и потому, что новые технологии стали орудием в руках разного рода опасных людей, таких как оккультисты, неоязычники, эзотерики, да и просто шарлатаны всех мастей, которые стремятся эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы. И угроза соблазнения людей на этих "агорах", в этих пространствах сейчас чрезвычайно высокая", - сказал патриарх Кирилл.
Он также отметил, что сейчас в Церкви "некоторые архиереи, тем более священники, не относят миссию к первоочередным задачам". "Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что свидетельство о Христе, то есть миссионерская работа, должна включаться в деятельность каждой церковной организации — в деятельность прихода, благочиния, епархии и всей Церкви", - заключил предстоятель Русской церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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