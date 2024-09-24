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Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки - РИА Новости, 24.09.2024
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16:33 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/tsb-1974456903.html
Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки
Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки - РИА Новости, 24.09.2024
Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки
Российские банки после повышения в сентябре ключевой ставки ЦБ подняли ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:33
2024-09-24T16:33
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
альфа-банк
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские банки после повышения в сентябре ключевой ставки ЦБ подняли ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. ЦБ РФ 13 сентября вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Ранее ряд банков сообщили агентству, что вслед за повышением ключевой планируют увеличить и ставки по вкладам. При этом некоторые банки уже подняли максимальную ставку по вкладам еще до принятия советом директоров ЦБ решения о ключевой ставке. "Сбербанк в начале сентября улучшил условия по двум линейкам вкладов и по накопительным счетам. Для вклада "Лучший %" максимальная ставка составляет 20% годовых на срок 3 года… Линейка вкладов "СберВклад" также предлагает очень выгодные проценты на более короткий срок – 7-9 месяцев. Максимальная ставка на эти сроки составляет 19% годовых… Ставка по накопительному счету с приветственными процентами может достигать 17% годовых для клиентов с пакетом услуг "СберПремьер", - сообщили пресс-службе банка. "С 21 сентября Альфа-банк точечно повысил ставки по опциональным вкладам и вкладам для состоятельных клиентов. Максимальная ставка по вкладу на 4 месяца для клиентов Alfa Only - 18,5%, на 9 месяцев - 19% и на 12 месяцев - 19,5%. Для всех клиентов банк также повысил ставки по вкладам с пополнением и снятием на сроках 3 и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там напомнили, что Альфа-банк повышал ставки по вкладам и накопительным счетам с 1 сентября. Максимальная ставка по вкладам сейчас - 21% годовых, указали в пресс-службе. "С 18 сентября банк также повысил доходность по вкладу на сроках размещения 6 и 9 месяцев до 19%, а по накопительному счету - до 17,5%", - сказал руководитель продуктов и сервисов банка "Дом.РФ" Никита Казанцев. При этом он напомнил, что банк с 12 сентября повысил доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" до 19,3%. Банк "Санкт-Петербург", как сообщила его пресс-служба, с 20 сентября повысил ставки по сезонному вкладу "Осень", максимальная ставка по вкладу составляет 20% годовых при сроке на 5 лет. В этот же день повысил ставки по рублевым вкладам банк "Уралсиб". "Максимальная доходность в линейке сейчас - 22,01% годовых с учетом капитализации процентов", - добавили там. По словам директора департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталия Костюкевича, максимальную доходность банк предлагает по вкладам при размещении средств на полгода: она составляет по "Абсолютному максимуму Плюс" 19,5% годовых, по "Биржевому максимуму Плюс" - 19,6% годовых. Также была повышена ставка по отзывному вкладу "Турбо" на 1-4 процентных пункта в зависимости от периода действия вклада. После повышения максимальная ставка по депозиту составила 24%, она установлена по четвертому периоду действия вклада. Россельхозбанк в пятницу сообщал об увеличении процентных ставок по вкладам на 3, 6 и 13 месяцев. Максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих "Свой вклад" на срок 6 месяцев. Для действующих клиентов банка доступна максимальная доходность 18,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении дистанционно. Кроме того, ранее во вторник ВТБ сообщил, что второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год - по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков.
https://ria.ru/20240920/schet-1973737145.html
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, сбербанк россии
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-банк, Сбербанк России
Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки

Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские банки после повышения в сентябре ключевой ставки ЦБ подняли ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях.
ЦБ РФ 13 сентября вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Ранее ряд банков сообщили агентству, что вслед за повышением ключевой планируют увеличить и ставки по вкладам. При этом некоторые банки уже подняли максимальную ставку по вкладам еще до принятия советом директоров ЦБ решения о ключевой ставке.
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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"Сбербанк в начале сентября улучшил условия по двум линейкам вкладов и по накопительным счетам. Для вклада "Лучший %" максимальная ставка составляет 20% годовых на срок 3 года… Линейка вкладов "СберВклад" также предлагает очень выгодные проценты на более короткий срок – 7-9 месяцев. Максимальная ставка на эти сроки составляет 19% годовых… Ставка по накопительному счету с приветственными процентами может достигать 17% годовых для клиентов с пакетом услуг "СберПремьер", - сообщили пресс-службе банка.
"С 21 сентября Альфа-банк точечно повысил ставки по опциональным вкладам и вкладам для состоятельных клиентов. Максимальная ставка по вкладу на 4 месяца для клиентов Alfa Only - 18,5%, на 9 месяцев - 19% и на 12 месяцев - 19,5%. Для всех клиентов банк также повысил ставки по вкладам с пополнением и снятием на сроках 3 и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там напомнили, что Альфа-банк повышал ставки по вкладам и накопительным счетам с 1 сентября. Максимальная ставка по вкладам сейчас - 21% годовых, указали в пресс-службе.
"С 18 сентября банк также повысил доходность по вкладу на сроках размещения 6 и 9 месяцев до 19%, а по накопительному счету - до 17,5%", - сказал руководитель продуктов и сервисов банка "Дом.РФ" Никита Казанцев. При этом он напомнил, что банк с 12 сентября повысил доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" до 19,3%.
Банк "Санкт-Петербург", как сообщила его пресс-служба, с 20 сентября повысил ставки по сезонному вкладу "Осень", максимальная ставка по вкладу составляет 20% годовых при сроке на 5 лет. В этот же день повысил ставки по рублевым вкладам банк "Уралсиб". "Максимальная доходность в линейке сейчас - 22,01% годовых с учетом капитализации процентов", - добавили там.
Логотип приложения СПБ на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 12:11
По словам директора департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталия Костюкевича, максимальную доходность банк предлагает по вкладам при размещении средств на полгода: она составляет по "Абсолютному максимуму Плюс" 19,5% годовых, по "Биржевому максимуму Плюс" - 19,6% годовых. Также была повышена ставка по отзывному вкладу "Турбо" на 1-4 процентных пункта в зависимости от периода действия вклада. После повышения максимальная ставка по депозиту составила 24%, она установлена по четвертому периоду действия вклада.
Россельхозбанк в пятницу сообщал об увеличении процентных ставок по вкладам на 3, 6 и 13 месяцев. Максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих "Свой вклад" на срок 6 месяцев. Для действующих клиентов банка доступна максимальная доходность 18,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении дистанционно.
Кроме того, ранее во вторник ВТБ сообщил, что второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год - по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков.
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ЦБ ответил на обвинения в "воровстве" при выпуске монет "Ежик в тумане"
Вчера, 13:33
 
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