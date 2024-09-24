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ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы" - РИА Новости, 24.09.2024
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17:31 24.09.2024 (обновлено: 17:41 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974471813.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы" - РИА Новости, 24.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Ибрагима Мухаммада Кубайси командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" и ряд высокопоставленных РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:31
2024-09-24T17:41
хезболла
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бейрут
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Ибрагима Мухаммада Кубайси командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" и ряд высокопоставленных бойцов движения в результате точечного удара по Бейруту, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ."Основываясь на точных разведданных, истребители ВВС в Бейруте уничтожили Ибрагима Мухаммада Кубайси, командира ракетных сил террористической организации "Хезболлах". Во время удара рядом с Кубайси были другие высокопоставленные члены ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974461077.html
https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html
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РИА Новости
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хезболла, израиль, в мире, ливан, бейрут, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Хезболла, Израиль, В мире, Ливан, Бейрут, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ракетным подразделением "Хезболлы"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Ибрагима Мухаммада Кубайси командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" и ряд высокопоставленных бойцов движения в результате точечного удара по Бейруту, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Основываясь на точных разведданных, истребители ВВС в Бейруте уничтожили Ибрагима Мухаммада Кубайси, командира ракетных сил террористической организации "Хезболлах". Во время удара рядом с Кубайси были другие высокопоставленные члены ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении.
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Хезболла" заявила о применении новых ракет при ударе по израильской базе
Вчера, 16:45
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Эксперт рассказал, почему "Хезболла" не наносит ударов по центру Израиля
Вчера, 16:10
 
ХезболлаИзраильВ миреЛиванБейрутООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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