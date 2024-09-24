https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974471813.html

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы" - РИА Новости, 24.09.2024

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Ибрагима Мухаммада Кубайси командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" и ряд высокопоставленных РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:31

2024-09-24T17:31

2024-09-24T17:41

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Ибрагима Мухаммада Кубайси командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" и ряд высокопоставленных бойцов движения в результате точечного удара по Бейруту, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ."Основываясь на точных разведданных, истребители ВВС в Бейруте уничтожили Ибрагима Мухаммада Кубайси, командира ракетных сил террористической организации "Хезболлах". Во время удара рядом с Кубайси были другие высокопоставленные члены ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/khezbolla-1974461077.html

https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хезболла, израиль, в мире, ливан, бейрут, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024