ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ракетным подразделением "Хезболлы"
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Ибрагима Мухаммада Кубайси командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" и ряд высокопоставленных бойцов движения в результате точечного удара по Бейруту, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Основываясь на точных разведданных, истребители ВВС в Бейруте уничтожили Ибрагима Мухаммада Кубайси, командира ракетных сил террористической организации "Хезболлах". Во время удара рядом с Кубайси были другие высокопоставленные члены ракетного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.