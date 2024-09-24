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ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
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14:25 24.09.2024 (обновлено: 14:45 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атаки на объекты шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:25
2024-09-24T14:45
в мире
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атаки на объекты шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба."В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане", — говорится в публикации.Как заявлял начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, Израиль не будет давать противнику передышку.Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по ливанским поселениям. Как утверждают военные, бомбардировкам подвергаются дома, где бойцы ливанского движения хранят ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для ударов по мирным гражданам Израиля. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение в Израиль и убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли 1,2 тысячи человек.Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах.С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
https://ria.ru/20240923/udar-1974315770.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля начала новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атаки на объекты шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
Вчера, 08:00
Как заявлял начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, Израиль не будет давать противнику передышку.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по ливанским поселениям. Как утверждают военные, бомбардировкам подвергаются дома, где бойцы ливанского движения хранят ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для ударов по мирным гражданам Израиля.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение в Израиль и убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли 1,2 тысячи человек.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
23 сентября, 20:48
Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс Рафаэль на севере Хайфы. Несколько ракет разорвались в жилых кварталах на окраинах.
С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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