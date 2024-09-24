https://ria.ru/20240924/trevoga-1974355516.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:31
2024-09-24T07:31
2024-09-24T07:31
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 07.06 мск. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, она звучит до сих пор.
https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
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в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу