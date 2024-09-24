https://ria.ru/20240924/trevoga-1974355516.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:31

2024-09-24T07:31

2024-09-24T07:31

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 07.06 мск. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, она звучит до сих пор.

https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html

днепропетровская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, украина, киев