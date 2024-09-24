https://ria.ru/20240924/tramp-1974508223.html

Трамп сделал удивительное заявление о России и Наполеоне

Трамп сделал удивительное заявление о России и Наполеоне - РИА Новости, 24.09.2024

Трамп сделал удивительное заявление о России и Наполеоне

Кандидат в президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Штаты "застряли" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России, поскольку... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:08

2024-09-24T22:08

2024-09-24T22:08

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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Штаты "застряли" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона. "Байден говорит: "Мы не уйдем, пока мы не победим". Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют"", — сказал Трамп на митинге в штате Джорджия, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Он добавил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис втянули в США в конфликт на Украине и не могут вывезти из него. "Я видел, как он говорит: "Мы победим". Мы застряли в этой войне... Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся", — пообещал Трамп. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965833532.html

https://ria.ru/20240924/zelenskij-1974456616.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, камала харрис, нато