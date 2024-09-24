https://ria.ru/20240924/tramp-1974507260.html

Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис

Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис - РИА Новости, 24.09.2024

Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что у его соперницы от демократов Камалы Харрис проблемы с умственными способностями... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:52

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2024-09-24T22:04

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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что у его соперницы от демократов Камалы Харрис проблемы с умственными способностями серьезней, чем у нынешнего американского лидера Джо Байдена. "Они смеются над нами по всему миру. Знаете, над кем они смеются? Над Камалой. Они не могут поверить, что она станет президентом. Вы говорите о когнитивных проблемах - у нее они больше, чем у него, по моему мнению", — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Джорджия, трансляцию которого ведут американские кабельные сети. О когнитивных проблемах 81-летнего Байдена, старейшего в истории США президента, говорят в связи с его частыми оговорками и забывчивостью. Неудачное выступление на дебатах против Трампа привело к новой волне беспокойства за действующего американского лидера. Байден после провала вынужден был выйти из гонки, поддержав Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

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