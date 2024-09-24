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Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис - РИА Новости, 24.09.2024
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21:52 24.09.2024 (обновлено: 22:04 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/tramp-1974507260.html
Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис
Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис - РИА Новости, 24.09.2024
Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что у его соперницы от демократов Камалы Харрис проблемы с умственными способностями... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:52
2024-09-24T22:04
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
джорджия
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что у его соперницы от демократов Камалы Харрис проблемы с умственными способностями серьезней, чем у нынешнего американского лидера Джо Байдена. "Они смеются над нами по всему миру. Знаете, над кем они смеются? Над Камалой. Они не могут поверить, что она станет президентом. Вы говорите о когнитивных проблемах - у нее они больше, чем у него, по моему мнению", — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Джорджия, трансляцию которого ведут американские кабельные сети. О когнитивных проблемах 81-летнего Байдена, старейшего в истории США президента, говорят в связи с его частыми оговорками и забывчивостью. Неудачное выступление на дебатах против Трампа привело к новой волне беспокойства за действующего американского лидера. Байден после провала вынужден был выйти из гонки, поддержав Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, джорджия, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Джорджия, Выборы президента США — 2024
Трамп сделал дерзкое заявление о Харрис

Трамп: умственные проблемы Харрис серьезнее, чем у Байдена

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что у его соперницы от демократов Камалы Харрис проблемы с умственными способностями серьезней, чем у нынешнего американского лидера Джо Байдена.
"Они смеются над нами по всему миру. Знаете, над кем они смеются? Над Камалой. Они не могут поверить, что она станет президентом. Вы говорите о когнитивных проблемах - у нее они больше, чем у него, по моему мнению", — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Джорджия, трансляцию которого ведут американские кабельные сети.
О когнитивных проблемах 81-летнего Байдена, старейшего в истории США президента, говорят в связи с его частыми оговорками и забывчивостью. Неудачное выступление на дебатах против Трампа привело к новой волне беспокойства за действующего американского лидера. Байден после провала вынужден был выйти из гонки, поддержав Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденДжорджияВыборы президента США — 2024
 
 
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